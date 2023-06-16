Майк Флэнаган займется сериалом по «Темной башне» после забастовки сценаристов

Создатель «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган рассказал, что приступит к полноценной работе над сериалом по «Темной башне» Стивена Кинга, права на которую он приобрел в 2022 году, после забастовки голливудских сценаристов.

По словам режиссера и сценариста, это его проект мечты.

Мы бастуем, но я настроен очень оптимистично. У нас отличные партнеры. И я думаю, что сериалу быть.

Ранее стало известно, что Майк поставит «Жизнь Чака», еще одну экранизацию Кинга с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом в главных ролях.

А до этого Флэнаган работал над «Игрой Джеральда» и «Доктором Сон», которые тоже были основаны на произведениях Стивена Кинга.