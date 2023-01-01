Marvel потребовала от Reddit выдать причастных к утечке сценария. Раздел со спойлерами закрыт

Marvel Studios через компанию MVL Film Finance подала заявление в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, потребовав от Reddit выдать данные тех пользователей сайта, которые ответственны за минувшую утечку сценария «Человек-Муравей и Оса: Квантомания».

За месяц до выхода фильма в прокат на сабреддите r/MarvelStudiosSpoilers в ветке Ant-Man and the Wasp: Quantumania Detailed Dialog появился внутренний документ с полным описанием сценария. Ссылку опубликовал аккаунт MSSmods, она «провисела» только некоторое время, но файл успели растащить по сети. Marvel Studios собирается найти тех пользователей, которые размещали файл, ссылаясь на закон о защите авторского права.

Заявление Reddit гласит, что компания собирается защищать приватность своих пользователей. Но вместе с тем у компании есть «строгие процедуры для оценки юридических вопросов и возражений, когда это нужно».

Сейчас удалена не просто ветка с документом, но и весь сабреддит. Вместо него висит объявление, что раздел стал частным. Однако в других разделах и сообщениях аккаунта MSSmods можно найти «последнее послание», в котором пользователь рассказывает, что первоначально раздел со спойлерами был небольшим сообществом. В нём обсуждали разные утечки, и раздел никогда не задумывался как что-то серьёзное, но он всё рос и рос, а потом на него стали обращать внимание люди из самой Marvel Studios и Disney.

К сожалению, это значит, что Disney тоже знает о разделе. Мышь всегда побеждает… этот урок я усвоил из «Южного Парка». Этот раздел, скорее всего, будет закрыт, я уверен, многие видели новости и статьи.

Портал CBR отмечает, что иногда уже закрытие или замороженные сабреддиты открываются вновь и начинают действовать как раньше, но пока что r/MarvelStudiosSpoilers неизвестна.

«Человек-Муравей и Оса: Квантомания» вышла 16 февраля. Фильм стал одним из самых низкооценённых в Киновселенной Marvel: средний балл от критиков составил 48, а зрители оценили на 5.9. За время проката по миру картина собрала едва ли 450 миллионов долларов, показав на второй неделе рекордный обвал.