В этом году Marvel выпустит новые комиксы по «Звёздным войнам». Вселенная получит две мини-серии — The Rise of Skywalker — Allegiance и The Rise of Kylo Ren.

Первый комикс станет приквелом к девятому эпизоду саги и расскажет о положении дел во вселенной на момент его начала. В серии будет 4 выпуска. За сценарий отвечает Итан Сакс (Galaxy’s Edge), рисовать The Rise of Skywalker — Allegiance будет Люк Росс, который успел поработать над комиксами не только для Marvel, но и для DC. Выход серии запланирован на 2019 год, более точная дата релиза пока неизвестна.

Вторая серия — The Rise of Kylo Ren — расскажет историю не только самого Кайло, но и Рыцарей Рен. В ней тоже запланировано 4 выпуска, которые выйдут в декабре 2019 года — незадолго до премьеры фильма «Скайуокер. Восход». Сценарием серии займётся Чарльз Соул («Дарт Вейдер: Тёмный лорд ситхов», «Лэндо»).

Marvel выпустит новые комиксы по «Звёздным войнам» 2

Кроме этого, издательство IDW Publishing также выпустит небольшую историю Чубакки из трех частей в рамках антологии Star Wars Adventures — она начнётся с октябрьского выпуска #27. Мини-серия расскажет о событиях после «Последнего джедая». За сценарий отвечает Джон Барбер, рисовать будет Дерек Чарма, который уже работал над этой антологией.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

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