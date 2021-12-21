Материнская компания THQ Nordic купила Dark Horse. Ждем игру про Хеллбоя?

Embracer Group — материнская компания игровых THQ Nordic и Koch Media — приобрела Dark Horse Media, чтобы усилить свои позиции в издательстве комиксов, а также производстве фильмов и сериалов.

Однако сумма сделки между двумя компании по коммерческим причинам не разглашается. 80% акций корпорация выкупит у китайского инвестора и еще 20% — у руководителей компании.

Dark Horse владеет и контролирует права на более 300 тайтлов, в числе которых «Хеллбой», «Академия Амбрелла» и комиксы по «Ведьмак».

Основатель и генеральный директор Майк Ричардсон сохранит руководящую должность, как и другие топ-менеджеры, — реструктуризаций в планах нет. По его словам, будущее компании «никогда еще не выглядело таким радужным».

Сделка должна закрыться в начале 2022 году, но сначала она должна получить утверждение контроля за слияниями.