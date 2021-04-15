Мелиодас против злого короля фей в трейлере аниме «Семь смертных грехов: Проклятый светом»

В сети появился трейлер полнометражного аниме «Семь смертных грехов: Проклятый светом» (в оригинале — Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi).
В ролике можно услышать заглавную песню Onward to the Light в исполнении вокалиста Porno Graffitti Акихито Окано.
О сюжете фильма известно очень мало. Это будет совершенно новая история, за которую отвечает автор оригинальной манги Судзуки Накаба.
Действие развернется после событий стартовавшего в январе сериала Dragon’s Judgement, который выйдет на Netflix в течение 2021 года.
«Проклятый светом» выйдет в Японии 2 июля.
Трейлер
Постер
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