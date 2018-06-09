«Мир юрского периода 2»: сюжетные дыры и ляпы

«Мир юрского периода 2» получился ярким и зрелищным, но его сценарий, который написал режиссёр прошлой части Колин Треворроу, дыряв как решето. Особенно отличились злодеи картины с их идиотским планом и постоянными попытками получить премию Дарвина. Сюжетных ляпов оказалось так много, что мы посвящаем им отдельную статью.

Осторожно, спойлеры!

Ради разбора сценарных ляпов мы перескажем большую часть сюжета. Если боитесь этого — лучше почитайте наш обзор без спойлеров

Динозавр как оружие

Использовать генно-модифицированных динозавров как оружие создатели франшизы подумывали в так и не снятой (и слава Силе) четвертой части «Парка». Тогда идею отбросили, но в «Падшем королевстве» её наконец воплотили в жизнь. По счастью, Треворроу решил не скрещивать динозавров с людьми, а ограничился генами самых известных хищников франшизы — Ти-Рекса и велоцираптора.

Новый монстр получил название «индораптор» и, по идее, должен был стать самым смертоносным динозавром. Злодеи пытаются продать индораптора как идеальное живое оружие. И действительно, боевой ящер незаменим… если ваш противник — безмозглый, безногий и глухой манекен.

Оказывается, чтобы навести индораптора на цель, нужно сначала пометить ее лазерным прицелом, а затем подать специальный звуковой сигнал. Ну и какой баран будет стоять на поле боя, подсвеченный лазером, ожидая, пока до него добежит многотонная когтистая туша? А если у вас так много времени, чтобы пометить цель лазерным прицелом, зачем вам многомиллионный динозавр? Во вселенной «Юрского периода» запретили снайперские винтовки?

Чтобы ящер нанес урон врагу, враг должен оказаться в пределах досягаемости его когтей. Значит, если к динозавру не прилагается телепорт, до противника надо добежать. Мы уже поняли, что у безногих манекенов нет шансов против звериной атаки, но что будет делать вооруженный хотя бы автоматом противник? Он откроет стрельбу, и вот тут-то и выяснится, что у индораптора… нет никакой защиты от пуль.

Уже в самом «Мире юрского периода» Оуэн Грейди в исполнении Криса Пратта остановил ящера, всадив в него пару пуль из автомата. А что, если у противника будет больше патронов и калибр покрупнее? А если пулемет? Базука? Танк? Самолёт, наконец?

Любой оружейный барон поднял бы идею боевого динозавра на смех. Но на экране за право обладания тестовым образцом разгорелась настоящая борьба. Видимо, вместо торговцев оружием на аукцион позвали циркачей.

Забытый второй остров

Фильм начинается с того, что на острове Нублар вот-вот произойдет извержение вулкана, которое погубит динозавров. Клэр Диринг борется за их спасение, в сенате идут слушанья, и миллионер Локвуд, бывший партнёр основателя парка Хаммонда, готов вложиться в спасательную экспедицию. Ведь дети всего мира могут остаться без динозавриков! Но погодите-ка…

Из второго фильма серии, «Затерянный мир», мы знаем, что Исла-Нублар был лишь витриной Хаммонда. Всех динозавров выращивали на соседнем Исла-Сорна, так называемой площадке Б. В конце второго фильма мировое сообщество решило, что динозавры и дальше будут жить на острове, а в третьей части на остров занесло Алана Гранта с парой туристов.

В «Падшем королевстве» персонажи упоминают остров Сорна, то есть он остаётся каноничным. Но почему-то никто не вспоминает, что этот остров набит динозаврами, и те, что на Нубларе, не последние.

Почему бы просто не клонировать динозавров?

Клэр и Оуэн попадают на остров по приглашению Элая Миллза, управляющего делами миллионера Бенджамина Локвуда. Благородный Локвуд хочет перевезти спасенных динозавров в заповедник, но Миллз собирается его обмануть и продать их на черном рынке. А еще на Миллза работает главный генетик парка, выходец еще из первого фильма доктор Генри Ву. В его распоряжении есть лаборатория, где уже клонировали индораптора.

Но это значит, что Миллз и Ву могли клонировать в той же лаборатории и остальных нужных им динозавров. Зачем устраивать сложную, дорогостоящую и опасную операцию и вывозить уже существующих ящеров?

Сценарий пытается оправдать это тем, что злодеям, дескать, позарез нужна раптор Блю, а поймать её может только Оуэн Грейди. Но разве не проще нанять одного Грейди, без Клэр с её фанатичной любовью к динозаврам, и попросить его вывезти одну Блю? Его даже не нужно убивать после этого.

Невидимая лаборатория в подвале

Миллз пользуется полным доверием Локвуда, но на самом деле нагло обманывает его. Настолько нагло, что свою секретную лабораторию Миллз соорудил… в подвале особняка Локвуда.

Возникает два вопроса. Во-первых, насколько глухим и слепым должен быть Локвуд, чтобы проморгать постройку в собственном подвале трёхэтажной (!) секретной лаборатории, где клонируют динозавров? Допустим, Локвуд — немощный старик, но ведь в доме есть и другие люди! Они не должны были заметить шум строительства и амбре от индораптора? А огромные счета за электричество?

Во-вторых, каким идиотом должен быть Миллз, чтобы выбрать такое место для лаборатории, а потом ещё везти украденных динозавров именно в дом Локвуда и устраивать аукцион прямо там? Даже если бы внучка не нашептала дедушке правду — как Миллз собирался скрыть от босса целую автоколонну с динозаврами и прибытие десятков гостей? В фильме Миллз убил Локвуда, когда старик узнал о его делах. А если бы дед оказался умнее и позвонил в полицию тайком?

Почему нельзя было устроить лабораторию и аукцион в любом другом месте, где их не заметит именно тот, кому их видеть не нужно?

Клонированная внучка: сколько ей лет?

Локвуд оказался старым соратником Джона Хаммонда — настолько старым, что раньше мы о нем не слышали. Хаммонд и Локвуд вместе основали InGen и начинали заниматься парком, но затем их дороги разошлись. По утверждению Миллза, друзья поссорились из-за того, что Локвуд клонировал свою погибшую дочь — так у него появилась десятилетняя «внучка» Мейси.

Вот только Джон Хаммонд, согласно предыдущим фильмам, умер в 1997 году. Действие, напомним, происходит в наши дни. Даже если старики поссорились прямо перед смертью Хаммонда, с тех пор прошло больше двадцати лет! А речь-то идёт о ссоре даже до появления парка в 1993 году…

Так что одно из двух: или Мейси — вечный ребёнок, которому на самом деле сильно за двадцатник, или где-то в особняке Локвуда есть шкаф со скелетами неудавшихся «внучек».

Премию Дарвина этому господину!

Операцией по вывозу динозавров с острова Нублар руководит Кен Уитли — явная калька с Роланда Тембо, героя Пита Постлетуэйта в «Затерянном мире». Это стереотипный «белый охотник», бросающий вызов самым опасным зверям мира. Но если Тембо был благородным воином, уважавшим противника, то Уитли — тупая и недальновидная скотина.

Оуэна он оставляет усыплённым на погибающем острове, не позаботившись пристрелить — авось вулкан всю работу сделает! Клэр и Франклина вообще запирает в бункере… из которого можно спокойно вылезти через крышу. Видимо, Уитли рассчитывал, что герои не умнее его. И он не так уж далёк от истины: герои долго бьются с дверьми, прежде чем внезапно вспоминают про люк в потолке.

Венцом слабоумия и отваги Уитли стало его обращение с индораптором. Бравый вояка залез в клетку к неизвестному хищнику, которого он то ли усыпил, то ли нет, только ради трофея — очередного зуба в коллекцию. Конец немного предсказуем — Уитли моментально отправился на корм динозавру.

И как такого идиота поставили командовать операцией? А, постойте, там все такие…

Мастера маскировки

Когда команда Уитли покидает остров, они бросают Оуэна, Клэр и Франклина погибать. Но герои находят брошенный грузовик, запрыгивают в кузов, и Клэр героическим маневром отправляет грузовик в полет за уходящим кораблем.

Теперь представьте ситуацию. Вы — военизированный отряд наемников, покидающий опасную и в буквальном смысле горячую точку. Вдруг в трюм вашего корабля чуть ли не с неба падает грузовик, за рулем которого сидят трое гражданских. Конечно, вы ничего не заметите и позволите им спокойно передвигаться по трюму, полному других людей!

Никто не узнает в новичках свидетелей, которых только что пытались убить. Более того, клетки динозавров в трюме не запрут, чтобы героям было легче подобраться к ящерам. А за самым ценным экспонатом последит пленница, к которой не приставят даже часового. Вы только изредка будете заглядывать к ней в окошко, спрашивая, как дела.

И только когда гражданские снова сядут за руль грузовика и выедут на темную проселочную дорогу глухой ночью, вы тут же разглядите их и сообщите начальству по рации.

Как вы всё это объясните, мистер Треворроу ?

* * *

Разумеется, выше мы перечислили не все ляпы «Мира юрского периода 2». Если вы заметили какие-то еще вопиющие сюжетные дыры, поделитесь с нами в комментариях.