Мишель Гомес, Братство зла и лютая дичь — трейлер третьего сезона «Рокового патруля»

HBO Max наконец-то опубликовал полноценный трейлер третьего сезона «Рокового патруля» (в оригинале Doom Patrol).
По сюжету из будущего на машине времени прилетает Мадам Руж в исполнении Мишель Гомес («Доктор Кто») и вербует героев сериала, чтобы они расправились (желательно убили) с Братством Зла и Сестринством Дада.
«Роковой патруль» вернется на экраны 23 сентября. В России его будут показывать в «КиноПоиск HD».
Трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Там, где нас нетГрустный стрип про Луну и не только.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.