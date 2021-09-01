Мишель Гомес, Братство зла и лютая дичь — трейлер третьего сезона «Рокового патруля»

HBO Max наконец-то опубликовал полноценный трейлер третьего сезона «Рокового патруля» (в оригинале Doom Patrol).

По сюжету из будущего на машине времени прилетает Мадам Руж в исполнении Мишель Гомес («Доктор Кто») и вербует героев сериала, чтобы они расправились (желательно убили) с Братством Зла и Сестринством Дада.

«Роковой патруль» вернется на экраны 23 сентября. В России его будут показывать в «КиноПоиск HD».

Трейлер

Постер