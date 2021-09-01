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    Мишель Гомес, Братство зла и лютая дичь — трейлер третьего сезона «Рокового патруля»

    1 сентября 2021
    01.09.2021
    501
    0 минут на чтение
    Мишель Гомес, Братство зла и лютая дичь — трейлер третьего сезона «Рокового патруля»

    HBO Max наконец-то опубликовал полноценный трейлер третьего сезона «Рокового патруля» (в оригинале Doom Patrol).

    По сюжету из будущего на машине времени прилетает Мадам Руж в исполнении Мишель Гомес («Доктор Кто») и вербует героев сериала, чтобы они расправились (желательно убили) с Братством Зла и Сестринством Дада.

    «Роковой патруль» вернется на экраны 23 сентября. В России его будут показывать в «КиноПоиск HD».

    Трейлер

    Постер

    Мишель Гомес, Братство зла и лютая дичь — вышел новый трейлер третьего сезона «Рокового патруля»
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