Мишель Гомес сыграет в третьем сезоне «Рокового патруля»

Мишель Гомес, сыгравшая в «Докторе Кто» и «Леденящих душу приключений Сабрины», присоединилась к актерскому составу третьего сезона «Рокового патруля».

Актриса исполнит роль Мадам Руж — эксцентричной и взрывной женщины, прибывшей в Роковое поместье с очень конкретной миссией, которую она забыла.

Скорее всего, сериал вернется на экраны в течение 2021 года. Третий сезон выйдет в HBO Max, тогда как предыдущие транслировали в закрытом ныне DC Universe. А в России шоу можно посмотреть в «КиноПоиск HD».