Мишель Гомес сыграет в третьем сезоне «Рокового патруля»

Мишель Гомес, сыгравшая в «Докторе Кто» и «Леденящих душу приключений Сабрины», присоединилась к актерскому составу третьего сезона «Рокового патруля».
Актриса исполнит роль Мадам Руж — эксцентричной и взрывной женщины, прибывшей в Роковое поместье с очень конкретной миссией, которую она забыла.
Скорее всего, сериал вернется на экраны в течение 2021 года. Третий сезон выйдет в HBO Max, тогда как предыдущие транслировали в закрытом ныне DC Universe. А в России шоу можно посмотреть в «КиноПоиск HD».
Читайте также
«Роковой патруль»: герои-неудачники против зубастых жоп
Александр Стрепетилов | 29.05.2019
Самый смелый и самый самобытный сериал по комиксам DC, в котором четвёртую стену снесли к чертям.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.