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    Новости

    Мишель Гомес сыграет в третьем сезоне «Рокового патруля»

    11 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    11.03.2021
    1096
    0 минут на чтение
    Мишель Гомес сыграет в третьем сезоне «Рокового патруля»

    Мишель Гомес, сыгравшая в «Докторе Кто» и «Леденящих душу приключений Сабрины», присоединилась к актерскому составу третьего сезона «Рокового патруля».

    Актриса исполнит роль Мадам Руж — эксцентричной и взрывной женщины, прибывшей в Роковое поместье с очень конкретной миссией, которую она забыла.

    Скорее всего, сериал вернется на экраны в течение 2021 года. Третий сезон выйдет в HBO Max, тогда как предыдущие транслировали в закрытом ныне DC Universe. А в России шоу можно посмотреть в «КиноПоиск HD».

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     Александр Стрепетилов |  29.05.2019

    Самый смелый и самый самобытный сериал по комиксам DC, в котором четвёртую стену снесли к чертям.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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