Многообещающий трейлер третьего сезона антологии «Любовь, смерть и роботы»

Netflix представил трейлер третьего сезона анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы». Исполнительными продюсерами выступили Тим Миллер («Дэдпул», «Терминатор: Темные судьбы») и Дэвид Финчер («Охотник за разумом», «Манк»).

Зрителям обещают девять новых эпизодов, сюжеты которых простираются от пробуждения древнего зла до комедийного апокалипсиса и рассказывают поразительные короткие истории в жанрах фэнтези, хоррора и научной фантастики — всё с фирменным остроумием и визуальной изобретательностью.

Премьера на стриминговом сервисе уже 20 мая.

Вместе с трейлером появились описания каждого из эпизодов. Среди новых серий — анимационный дебют Дэвида Финчера и долгожданное возвращение Альберто Миелго (серия «Свидетель»).

1. Three Robots: Exit Strategies (Три робота: Стратегия выхода)

Прямой сиквел истории «Любви, смерти и роботов» от научно-фантастического писателя Джона Скальци. Трио забавных роботов возвращаются и устраивают тур по обезлюдевшей планете, изучая «древние» стратегии выживания людей после апокалипсиса.

Режиссёр: Патрик Осборн («Меню, Пёрл»)

Сценарист: Джон Скальци

Студия: Blow Studio (серии «Three Robots» и «When the Yogurt Took Over»)

2. Bad Travelling (Плохое путешествие)

Судно охотников на акул подвергается нападению гигантского ракообразного существа, чей аппетит не уступает размерам и интеллекту. Мятеж, предательство и чревовещание с трупом… добро пожаловать на борт анимационного дебюта Дэвида Финчера!

Режиссёр: Дэвид Финчер

Сценарист: Эндрю Кевин Уокер («Семь») по рассказу Нила Эшера

Студия: Blur Studio (серии «Sonnie’s Edge», «Suits», «Shape-Shifters», «Ice Age», «Pop Squad», «Life Hutch», «The Drowned Giant»)

3. The Very Pulse Of The Machine (Тот самый пульс машины)

Когда исследовательская миссия на поверхности Луны заканчивается катастрофой, астронавт должен отправиться в безопасное место, таща за собой тело своего второго пилота и используя изменяющие сознание вещества, чтобы справиться с болью от травм. Серия посвящена Жану Жиро, культовому автору комиксов, известному по псевдониму Мёбиус.

Режиссёр: Эмили Дин

Сценарист: Филип Джелэтт по рассказу Майкла Суэнвика («Путь прилива»)

Студия: Polygon Pictures («Звёздные войны: Войны клонов»)

4. Night of the Mini Dead (Ночь мини-мертвецов)

Апокалипсис зарождается (буквально) на кладбище в сатирическом эпизоде про зомби, который начинается с развязного секса на могилах и заканчивается повсеместным вторжением живых мертвецов — от Лос-Анджелеса до Ватикана. Это конец света, через который нам ещё предстоит прогрызаться.

Режиссёры: Роберт Биси и Энди Лайон

Сценаристы: Роберт Биси и Энди Лайон, по рассказу Джеффа Фаулера (режиссёр «Соника в кино») и Тима Миллера («Любовь, смерть и роботы», «Дэдпул»)

Студия: BUCK

5. Kill Team Kill (Убить Команду «Килл»)

Молодые, глупые и полные… крови американские солдаты, также подпитываемые яростью и адреналином, встречают невиданного ранее врага — медведя гризли, над которым экспериментировало ЦРУ.

Режиссёр: Дженнифер Ю Нельсон (серия «Pop Squad»)

Сценарист: Филип Джелэтт, по рассказу Джастина Котса

Студия: Titmouse, Inc. («The Legend of Vox Machina»)

6. Swarm (Рой)

История о страхе, сексе и философии, разворачивающаяся на самом далёком рубеже, где два учёных изучают предположительно неразумную инсектоидную расу. Первая адаптация известного автора киберпанка Брюса Стерлинга.

Режиссёр: Тим Миллер

Сценарист: Тим Миллер, по рассказу Брюса Стерлинга («Машина различий»)

Студия: Blur Studio

7. Mason’s Rats (Крысы Мейсона)

Вы знаете, что у вас есть проблема с вредителями, когда они начинают стрелять в ответ. Крысапокалипсис приходит в Шотландию, когда ворчливый фермер предпринимает решительные меры, чтобы справиться с вторжением гиперэволюционировавших грызунов.

Режиссёр: Карлос Стивенс

Сценарист: Джо Аберкромби (трилогия «Первый Закон»), по рассказу Нила Эшера

Студия: Axis Studios (серия «Helping Hand»)

8. In Vaulted Halls Entombed (В сводчатых залах)

Глубоко в горах Афганистана отряд сил особого назначения спасает заложника, удерживаемого террористами. Но настоящее зло, с которым предстоит столкнуться солдатам, — это древний бог с его устрашающей силой.

Режиссёр: Джером Чен (серия «Lucky 13»)

Сценарист: Филип Джелэтт, по рассказу Алана Бакстера

Студия: Sony Pictures Imageworks (серия «Lucky 13» и проекты Sony)

9. Jibaro (Джибаро)

Фантазия и жадность сплетаются в переосмыслении традиционной народной сказки о сирене, чьё пение заманивает мужчин на погибель. Но её колдовство не действует на глухого рыцаря Джибаро, и Золотая Женщина очарована им. Так начинается смертельный танец двух хищников.

Режиссёр: Альберто Миелго (серия «Свидетель», к/м «Стеклоочиститель»)

Сценарист: Альберто Миелго

Студия: Pinkman.tv (серия «Свидетель»)