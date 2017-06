Новый фильм о Человеке-пауке выходит в российский прокат 7 июля. В нём мы увидим, что случилось с Питером Паркером после событий «Противостояния». Западные журналисты и критики уже посмотрели ленту и остались в восторге. Они отметили актёрскую игру Тома Холланда, Майкла Китона и выверенный баланс между супергероикой и школьной драмой. Не обошлось и без уже знакомой нам всем фразы «один из лучших фильмов Marvel».

#SpiderManHomecoming is one of the best Marvel movies and the best Spider-Man movie, period. So completely terrific, a true crowd pleaser. — Eric Walkuski (@ericwalkuski) June 24, 2017

«Человек-паук: Возвращение домой» — один из лучших фильмов Marvel и лучший фильм про Паука. Он потрясающий и обязательно понравится зрителям.

It's a real delight and a lot of fun, his world feels rich & detailed, Keaton is 👌& Holland is a charming Spider-ManBoy #SpiderManHomecoming — jen yamato (@jenyamato) June 24, 2017

Том Холланд круче Тоби, события в старшей школе удались на славу, вселенная «Мстителей» ушла на второй план. Это достойный ориентир для блокбастеров в том, что касается политкорректности. Это настоящий восторг и море удовольствия. Мир Паучка богатый и наполнен деталями. Китон отличный, а Холланд — очаровательный Паучок.

As a huge Spider-Man fan who hated both AMAZING SPIDER-MANs, I am so happy to say SPIDER-MAN: HOMECOMING is really fun. Tom Holland = 👍🏻👍🏻 — Matt Singer (@mattsinger) June 24, 2017

Как большой фанат Человека-паука, который ненавидит обе части «Нового Человека-паука», я с радостью заявляю: «Возвращение домой» — действительно классный фильм. Том Холланд просто супер!

#SpiderManHomecoming is fantastic. Perfectly cast. Does an impressive job of balancing superheroics & high school drama. — Angie J. Han (@ajhan) June 24, 2017

«Возвращение домой» — фантастический фильм! Прекрасный актёрский состав и впечатляющий баланс между супергероикой и школьной драмой.

Absolutely LOVED LOVED LOVED Spider-Man Homecoming. Funny. Filled with surprises. Tons of fun. Going to make insane $ at box office. pic.twitter.com/8cxce4OmHi — Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 24, 2017

Очень-очень-очень понравился «Человек-паук: Возвращение домой». Забавный. Полный неожиданностей. Море веселья. Наверняка срубит безумно много денег в прокате.

Also Spider-Man Homecoming has one of the best after the credits scenes yet. But not for the reason you'd expect. Trust me. Stay till end. pic.twitter.com/uTAf5rM7ga — Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 24, 2017

А ещё в «Возвращении домой» одна из лучших сцен после титров. Но не по той причине, про которую вы все думаете, поверьте. Сидите до конца.

And this Peter just loves being Spider-Man more than anything. Pure joy. His catchphrase should be "With great power comes great FUN." — Mike Ryan (@mikeryan) June 24, 2017

«Возвращение домой» — абсолютное наслаждение! Здесь Питеру очень нравится быть «Человеком-пауком», его коронной фразой должно быть «С великой силой приходит великое веселье».

#SpiderManHomecoming gets it right. It's gets it ALL right. It is the greatest, funniest, most exciting Spidey movie. A total home run. — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) June 24, 2017

Всё правильно. «Возвращение домой» — это самый лучший, самый забавный и самый ожидаемый фильм о Паучке.

#SpiderManHomecoming is SUCH a good time. Fun, inventive action w/ some of the best humor in a Marvel film yet. Great start for MCU Spidey! pic.twitter.com/8kTnG6wtO2 — ErikDavis (@ErikDavis) June 24, 2017

«Возвращение домой» — хороший способ провести время. Увлекательный, с изобретательным экшеном, с лучшим юмором в фильмах Marvel. Великолепное начало для Паучка в киновселенной Marvel.

Spider-Man: Homecoming… My new favorite super hero movie of all time. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) June 24, 2017

«Возвращение домой»… Теперь этой мой любимый супергеройский фильм.

it felt weird at the start, but then act 3 clicks in BIG TIME. A few days removed, the more I think about it, the more I like it. — Germain Lussier (@GermainLussier) June 24, 2017

«Возвращение домой» просто взрывное. В нём есть какая-то невинность, в отличие от других фильмов Marvel. Но вместе с тем он полон юмора и очень зрелищный. Начало фильма ощущается странно, но третий акт — настоящее откровение. Я думаю о нём уже несколько дней, и он всё больше мне нравится.

