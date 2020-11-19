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    Новости

    Мы поговорили с авторами WoW: Shadowlands о новых локациях, крафте легендарок и не только

    19 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    19.11.2020
    865
    2 минуты на чтение
    Мы поговорили с авторами WoW: Shadowladns о новых локациях, крафте легендарок и не только

    В преддверии выхода World of Warcraft: Shadowlands в рамках круглого стола нам и нашим коллегам удалось немного побеседовать с техническим директором Патриком Доусоном и старшим дизайнером уровней Сарой Боулиан Веррал.

    Так, Сара рассказала, что работа над локациями в Темных землях значительно отличалась от предыдущих дополнений. Ближе всего к Shadowlands в этом плане было The Burning Crusade 2007 года. В первую очередь разработчики задавались вопросом, как должна выглядеть жизнь после смерти.

    Непросто было найти подход и разобраться, как сделать локации в Shadowlands уникальными и непохожими на те, что есть в Азероте. Это заняло много времени. У нас было море разных идей и концептов. Мы старались отовсюду черпать вдохновение. <…> Я смотрел вокруг и пыталась понять, что я могу перенести в другой мир и каким образом.

    В случае с Бастионом команда хотела сделать локацию, парящую в воздухе, так как прежде в игре такого не было. В ней больше всего созданных вручную элементов. Именно благодаря этому новая зона получилась такой живописной.

    Мы поговорили с авторами WoW: Shadowladns о новых локациях, крафте легендарок и не только 1

    Бастион

    Что касается расширенно кастомизации, то Патрик подчеркнул, что это лишь начало. С ее помощью авторы хотели сделать так, чтобы игроки могли идентифицировать себя со своими персонажами. Союзные расы в будущем тоже могут получить новые опции для настройки внешности. Однако во время производства они были не в приоритете, так как их добавили относительно недавно.

    Про гигантский меч Саргераса, который титан воткнул в Азерот, разработчики не забыли. По словам Боулиан, к этой сюжетной линии Blizzard обязательно вернется в будущем.

    Мне нравится рассуждать так. Представьте, что вас пырнули кинжалом и оставили его. Если вы его сразу вытащите, можно умереть от потери крови. Порой лучше оставить его на некоторое время, потому что, возможно, рядом нет врачей, которые могли бы вам помочь.

    В Shadowlands очень много внимания уделили отзывам фанатов — от них зависели многие решения Blizzard. В качестве примера Патрик привел башню Торгаст (роуглайк-данжен), которая с момента появления на альфе сильно преобразилась благодаря фидбэку игроков. По его мнению, теперь это лучший энкаунтер, когда-либо созданный для World of Warcraft.

    Мы поговорили с авторами WoW: Shadowladns о новых локациях, крафте легендарок и не только 2

    Торгаст

    Также мы поинтересовались, не переживают ли разработчики, что легендарные предметы потеряют свою уникальность и ценность после появления системы для их крафта. Сара призналась, что в Shadowlands их получить не так же сложно, как ту же Темную скорбь в WotLK, однако игрокам все равно придется приложить усилия и потратить время для их создания. Более того, новая механика позволит им подстраивать характеристики легендарок под собственные нужды.

    Впрочем, один вопрос сотрудники Blizzard оставили без ответа. Орду часто представляют в образе эдаких злодеев, а Альянс как героев в сияющих доспехах. Поэтому мы хотели узнать, изменится ли расклад в новом дополнении.

    Орда построена на чести, а Альянс — на долге. Они не черно-белые вовсе. Они не герои и не злодеи. В каждой фракции есть немного и того, и того. Сыграйте в Shadowlands, сами ознакомьтесь с историей. И, может, вы увидите, что не все так однозначно. Мы все герои в каком-то смысле.

    Напомним, отправиться в Темные земли можно будет 24 ноября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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