На CrowdRepublic стартовал предзаказ настольной игры «Нечто»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ фантастической настольной игры с социальной дедукцией «Нечто» — по мотивам фильма Джона Карпентера! И как стартовал — менее чем за сутки участники преодолели отметку в 4 миллиона рублей.
Планируемая розничная цена: 4990 рублей. Цена на CrowdRepublic: 3990 рублей. «Ранних пташек» уже раскупили, как и полную комплектацию «полный фарш» — с миниатюрами, дополнением и другими аксессуарами.
Опциональный комплект миниатюр для базовой игры на CrowdRepublic можно будет заказать за 3980 рублей. В рамках кампании можно заказать официальный плеймат, фирменные жетоны из плексигласа, протекторы, дополнение и миниатюры к нему. Их заказали ограниченное количество, так в продажу пойдёт только то, что останется.
Кампания продлится до 7 марта. И уже в марте Hobby World планируют начать доставку.
Читайте также
«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм
35 лет назад Джон Карпентер создал шедевр ужасов. Его все разгромили, а потом пожалели об этом. Давайте вспомним, как это было.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Шаолиньское Эн-ФуМоё эн-фу круче твоего!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.