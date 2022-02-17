На CrowdRepublic стартовал предзаказ настольной игры «Нечто»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ фантастической настольной игры с социальной дедукцией «Нечто» — по мотивам фильма Джона Карпентера! И как стартовал — менее чем за сутки участники преодолели отметку в 4 миллиона рублей.

Планируемая розничная цена: 4990 рублей. Цена на CrowdRepublic: 3990 рублей. «Ранних пташек» уже раскупили, как и полную комплектацию «полный фарш» — с миниатюрами, дополнением и другими аксессуарами.

Опциональный комплект миниатюр для базовой игры на CrowdRepublic можно будет заказать за 3980 рублей. В рамках кампании можно заказать официальный плеймат, фирменные жетоны из плексигласа, протекторы, дополнение и миниатюры к нему. Их заказали ограниченное количество, так в продажу пойдёт только то, что останется.

Кампания продлится до 7 марта. И уже в марте Hobby World планируют начать доставку.