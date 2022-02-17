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    Новости

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ настольной игры «Нечто»

    17 февраля 2022
    17.02.2022
    202
    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic стартовал предзаказ настольной игры «Нечто»

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ фантастической настольной игры с социальной дедукцией «Нечто» — по мотивам фильма Джона Карпентера! И как стартовал — менее чем за сутки участники преодолели отметку в 4 миллиона рублей.

    Планируемая розничная цена: 4990 рублей. Цена на CrowdRepublic: 3990 рублей. «Ранних пташек» уже раскупили, как и полную комплектацию «полный фарш» — с миниатюрами, дополнением и другими аксессуарами.

    Опциональный комплект миниатюр для базовой игры на CrowdRepublic можно будет заказать за 3980 рублей. В рамках кампании можно заказать официальный плеймат, фирменные жетоны из плексигласа, протекторы, дополнение и миниатюры к нему. Их заказали ограниченное количество, так в продажу пойдёт только то, что останется.

    Кампания продлится до 7 марта. И уже в марте Hobby World планируют начать доставку.

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     Кирилл Размыслович |  25.06.2017

    35 лет назад Джон Карпентер создал шедевр ужасов. Его все разгромили, а потом пожалели об этом. Давайте вспомним, как это было.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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