На Disney+ вышел мультсериал про викингов от авторов «Песни моря» и «Легенды о волках»

Если вы соскучились по мультфильмам ирландской студии Cartoon Saloon, то для вас отличные новости. На Disney+ начал выходить мультсериал про школу викингов Vikingskool в фирменной 2D-стилистике студии.
Он рассказывает про трёх молодых викингов-друзей — Эрика, Илву и Арни. Они совершенно уверены, что смогут выдержать все испытания и завершить обучение в школе викингов, но путь ой как непрост!
Всего в первом сезоне 26 эпизодов по полчаса.
Весной 2022-го мультсериал показали во Франции на ТВ-платформе Okoo, а теперь он появился на Disney+. И пока только в Англии и Ирландии.
Ранее у Cartoon Saloon на Netflix вышел фэнтезийный мультфильм «Дракон моего отца». А в декабре в российский прокат вернётся «Песнь моря»:
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