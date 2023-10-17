На канале BoardGames Video вышел летсплей «Неона» с разработчиками

На канале наших коллег из HobbyGames появилось новое видео, посвящённое «Неону» — на сей раз полноценная партия, сыгранная в кампании с разработчиками. Тут и краткий экскурс в правила, и фатальные броски кубов, и построение зловещих планов на игру. Даже киберпанковские очки для погружения в сеттинг имеются!