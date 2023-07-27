На Netflix вышла вторая часть третьего сезона «Ведьмака». Вот как попрощались с Генри Кавиллом

На Netflix вышли финальные эпизоды третьего сезона «Ведьмака». Они стали последними для Генри Кавилла — в следующем сезоне ведьмака будет играть Лиам Хемсворт. Правда, вторую часть шоу пресса восприняла прохладно: критики пишут, что финал скорее разочаровывает, и это определённо не то прощание с актёром, которое он заслуживает.
Правда, съёмки следующего сезона могут отложить. По данным Redanian Intelligence, Netflix перенёс съемки до мая 2024 года из-за забастовок в Голливуде. Изначально производство было запланировано на сентябрь 2023-го, а релиз предположительно должен был состояться в 2024-м.
Но как создатели всё же объяснили смену актёра?
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Осторожно, спойлеры!Дальше — незначительные спойлеры к третьему сезону
Никак.
В восьмом эпизоде Геральта действительно приводят в чувство после сражения, но речь по-прежнему о шрамах, а не о «смене лица». Никаких прыжков по мультивселенным — просто ведьмак снова отправляется на поиски Цири. Вот как выглядит последний кадр с ним:
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Пока что главная интрига сезона — в том, как именно создатели поменяют лицо Геральту.
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