На Netflix вышла вторая часть третьего сезона «Ведьмака». Вот как попрощались с Генри Кавиллом

На Netflix вышли финальные эпизоды третьего сезона «Ведьмака». Они стали последними для Генри Кавилла — в следующем сезоне ведьмака будет играть Лиам Хемсворт. Правда, вторую часть шоу пресса восприняла прохладно: критики пишут, что финал скорее разочаровывает, и это определённо не то прощание с актёром, которое он заслуживает.

Правда, съёмки следующего сезона могут отложить. По данным Redanian Intelligence, Netflix перенёс съемки до мая 2024 года из-за забастовок в Голливуде. Изначально производство было запланировано на сентябрь 2023-го, а релиз предположительно должен был состояться в 2024-м.

Но как создатели всё же объяснили смену актёра?

Осторожно, спойлеры! Дальше — незначительные спойлеры к третьему сезону

Никак.

В восьмом эпизоде Геральта действительно приводят в чувство после сражения, но речь по-прежнему о шрамах, а не о «смене лица». Никаких прыжков по мультивселенным — просто ведьмак снова отправляется на поиски Цири. Вот как выглядит последний кадр с ним: