На роль Волдеморта прослушивают женщин — если верить слухам







До сих пор большая часть объявленных актёров более-менее соответствовали книжным образам. Исключением стал Северус Снейп, которого сыграет афробританец Паапа Эссьеду.

Напомним, что в первой книге (а значит, и в первом сезоне) Волдеморт появляется в качестве лица на чужой голове. Сыграть такое лицо через захват движения может любой, а озвучивать может не тот, кто играет. Ну а на роль злодея в молодости в следующем сезоне всё равно наверняка подберут другого актёра.

Впрочем, это не значит, что надо готовиться к радикально новому образу Леди Волдеморт. Возможно, HBO просто пытается формально соблюсти некие профсоюзные правила для прослушиваний. А возможно, злодей будет настолько загримирован, или вообще сделан графикой, что под такой маской его может сыграть кто угодно.