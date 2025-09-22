КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий

Как создают динозавров в кино
«Терминатор»: все фильмы от худшего к лучшему
На роль Волдеморта прослушивают женщин — если верить слухам

22 сентября 09:02
Для сериала «Гарри Поттер» на HBO уже собрался солидный актёрский состав, но пока неизвестно, кто сыграет главного злодея, лорда Волдеморта. Исследователь слухов в киноиндустрии Дэниел Рихтман утверждает, что в HBO рассматривают на эту роль претендентов любого пола:
Дэниел Рихтман
Для сериала «Гарри Поттер» прослушивают и мужчин, и женщин на роль Волдеморта. Так что, возможно, мы увидим Волдеморта женщиной.
Впрочем, это не значит, что надо готовиться к радикально новому образу Леди Волдеморт. Возможно, HBO просто пытается формально соблюсти некие профсоюзные правила для прослушиваний. А возможно, злодей будет настолько загримирован, или вообще сделан графикой, что под такой маской его может сыграть кто угодно.

Напомним, что в первой книге (а значит, и в первом сезоне) Волдеморт появляется в качестве лица на чужой голове. Сыграть такое лицо через захват движения может любой, а озвучивать может не тот, кто играет. Ну а на роль злодея в молодости в следующем сезоне всё равно наверняка подберут другого актёра.

До сих пор большая часть объявленных актёров более-менее соответствовали книжным образам. Исключением стал Северус Снейп, которого сыграет афробританец Паапа Эссьеду.
Ранее ходил слух, что роль Волдеморта может сыграть Киллиан Мёрфи, но актёр сам развеял эти подозрения:
Киллиан Мёрфи
Нет, мои дети мне иногда показывают <эти слухи>, но нет, я ничего об этом не знаю. Кроме того, хочу сказать, реально сложно перебить то, что сделал Рэйф Файнс. Этот человек — абсолютно легендарный актёр. Так что удачи любому, кто собирается занять его место.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

