Начались съемки российского фантастического фильма «Нейро» с Артемом Ткаченко

В Австрии начались съемки российского фантастического триллера под названием «Нейро», авторы которого хотят раскрыть тему запрограммированной с самого рождения судьбы.
По сюжету гениальный бизнесмен Виктор, который однажды случайно узнает, что сотворенный его руками мир — чей-то давно продуманный план, а сам он — обычная марионетка.
Действие картины развернется не только в Австрии, но и в Москве, Барселоне, Лондоне и Риге.
Главную роль исполнит звезда «Вампиров средней полосы» Артем Ткаченко. Также в ленте появятся Кирилла Кяро, Северия Янушаускайте, Лена Тронина, Кирилл Полухин и другие.
Режиссером выступает Владэк Занковски, наиболее известный по «Иллюзии контроля».
Премьера состоится осенью 2022 года.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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