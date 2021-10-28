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    Новости

    Начались съемки российского фантастического фильма «Нейро» с Артемом Ткаченко

    28 октября 2021
    28.10.2021
    42
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    Начались съемки российского НФ-фильма «Нейро» с Артемом Ткаченко

    В Австрии начались съемки российского фантастического триллера под названием «Нейро», авторы которого хотят раскрыть тему запрограммированной с самого рождения судьбы.

    По сюжету гениальный бизнесмен Виктор, который однажды случайно узнает, что сотворенный его руками мир — чей-то давно продуманный план, а сам он — обычная марионетка.

    Действие картины развернется не только в Австрии, но и в Москве, Барселоне, Лондоне и Риге.

    Главную роль исполнит звезда «Вампиров средней полосы» Артем Ткаченко. Также в ленте появятся Кирилла Кяро, Северия Янушаускайте, Лена Тронина, Кирилл Полухин и другие.

    Режиссером выступает Владэк Занковски, наиболее известный по «Иллюзии контроля».

    Премьера состоится осенью 2022 года.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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