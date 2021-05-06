«Надо принести ее в жертву» — трейлер фильма «Неспящие» от Netflix

Netflix представил полноценный трейлер фантастического триллера «Неспящие» (в оригинале — Awake).
По сюжету вся электроника не Земле вышла из строя, а люди потеряли способность спать, из-за чего через несколько дней они начали сходить с ума. И только одна девочка избежала этого недуга — она может быть ключем к спасению человечества.
Режиссером выступил Марк Расо, снявший драму «Кодахром». А главных героев сыграли Ариана Гринблатт («Мстители: Война Бесконечности»), Джина Родригес («Девственница Джейн») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»).
Фильм выйдет 9 июня 2021 года.
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Редактор
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