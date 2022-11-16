NASA успешно запустило космический корабль «Орион» — это часть лунной программы «Артемида»

Американское космическое агентство NASA 16 ноября успешно запустило к Луне сверхтяжелую ракету-носитель SLS (Space Launch System, «Система космических пусков») — самую мощную ракету в истории — с космическим кораблем «Орион». Этот пуск — первый этап лунной космической программы «Артемида», которая была утверждена несколько лет назад.

Пуск прошёл с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в 9:04 по московскому времени. Старт переносили с сентября и октября из-за технических неполадок.

Нынешний пуск — беспилотный, но с капсулой для экипажа. Его задача — проверить эффективность технологии и отработать все этапы полёта. Это позволит учёным подготовить последующие миссии, в которых на космическом корабле отправятся уже астронавты.

«Орион» будет находиться в пути 26 дней — за это время судно долетит до орбиты Луны, проведёт на ней пару недель, а потом вернётся на Землю. Прибытие ожидается 11 декабря.

«Артемида» (она же Artemis) — американская программа по возвращению человека на Луну. Она включает в себя три этапа, и первый в NASA уже начали реализовывать: