NASA успешно запустило космический корабль «Орион» — это часть лунной программы «Артемида»

Американское космическое агентство NASA 16 ноября успешно запустило к Луне сверхтяжелую ракету-носитель SLS (Space Launch System, «Система космических пусков») — самую мощную ракету в истории — с космическим кораблем «Орион». Этот пуск — первый этап лунной космической программы «Артемида», которая была утверждена несколько лет назад.
Пуск прошёл с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в 9:04 по московскому времени. Старт переносили с сентября и октября из-за технических неполадок.
Нынешний пуск — беспилотный, но с капсулой для экипажа. Его задача — проверить эффективность технологии и отработать все этапы полёта. Это позволит учёным подготовить последующие миссии, в которых на космическом корабле отправятся уже астронавты.
«Орион» будет находиться в пути 26 дней — за это время судно долетит до орбиты Луны, проведёт на ней пару недель, а потом вернётся на Землю. Прибытие ожидается 11 декабря.
«Артемида» (она же Artemis) — американская программа по возвращению человека на Луну. Она включает в себя три этапа, и первый в NASA уже начали реализовывать:
- Artemis I — беспилотная тестовая трёхнедельная миссия. Корабль «Орион», выведенный ракетой-носителем SLS (Space Launch System), должен облететь вокруг Луны и вернуться.
- Artemis II — пилотируемая тестовая миссия. «Орион» с астронавтами на борту должен приблизиться к Луне и протестировать все системы и всё оборудование, что понадобится для прилунения. Самого прилунения не будет. Ожидается в 2024 году.
- Artemis III — пилотируемая миссия с целью прилунения. «Орион» состыкуется со станцией Gateway, два астронавта останутся там, а ещё два спустятся к поверхности. Ожидается в 2025 году.
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