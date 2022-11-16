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    Новости

    NASA успешно запустило космический корабль «Орион» — это часть лунной программы «Артемида»

    16 ноября 2022
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    16.11.2022
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    1 минута на чтение
    NASA успешно запустило космический корабль «Орион» — это часть лунной программы «Артемида»

    Американское космическое агентство NASA 16 ноября успешно запустило к Луне сверхтяжелую ракету-носитель SLS (Space Launch System, «Система космических пусков») — самую мощную ракету в истории — с космическим кораблем «Орион». Этот пуск — первый этап лунной космической программы «Артемида», которая была утверждена несколько лет назад.

    Пуск прошёл с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в 9:04 по московскому времени. Старт переносили с сентября и октября из-за технических неполадок.

    Нынешний пуск — беспилотный, но с капсулой для экипажа. Его задача — проверить эффективность технологии и отработать все этапы полёта. Это позволит учёным подготовить последующие миссии, в которых на космическом корабле отправятся уже астронавты.

    «Орион» будет находиться в пути 26 дней — за это время судно долетит до орбиты Луны, проведёт на ней пару недель, а потом вернётся на Землю. Прибытие ожидается 11 декабря.

    «Артемида» (она же Artemis) — американская программа по возвращению человека на Луну. Она включает в себя три этапа, и первый в NASA уже начали реализовывать:

    • Artemis I — беспилотная тестовая трёхнедельная миссия. Корабль «Орион», выведенный ракетой-носителем SLS (Space Launch System), должен облететь вокруг Луны и вернуться.
    • Artemis II — пилотируемая тестовая миссия. «Орион» с астронавтами на борту должен приблизиться к Луне и протестировать все системы и всё оборудование, что понадобится для прилунения. Самого прилунения не будет. Ожидается в 2024 году.
    • Artemis III — пилотируемая миссия с целью прилунения. «Орион» состыкуется со станцией Gateway, два астронавта останутся там, а ещё два спустятся к поверхности. Ожидается в 2025 году.

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