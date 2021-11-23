Наследники Дж. Р. Толкина добились запрета на использование криптовалюты JRR Token

Криптовалюта JRR Token была запущена в августе на Binance Smart Chain под слоганом: «Один токен, чтобы править всеми». Её даже успел прорекламировать актёр Билли Бойд, сыгравший Перегрина (Пина) Тука в трилогии «Властелин колец».

Financial Times сообщает , что владельцы прав на книги Джона Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» добились запрета использования криптовалюты JRR Token. Они подали жалобы во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), которая признала нарушение авторских прав.

Жалоба поместья Дж. Р. Р. Толкина основывалась на том, что использование доменного сайта под названием JRRToken.com является нарушением авторских прав. Разработчик криптовалюты Мэтью Дженсен, в свою очередь, строил защиту на том, что слово «токен» — это общий термин, никак не связанный с фамилией Толкина.

Всемирная организация интеллектуальной собственности пришла к выводу, что в оформлении сайта JRRToken.com фигурировали образы из произведений писателя, а в названии криптовалюты содержатся инициалы Толкина — JRR (Джон Рональд Руэл). Сайт включал, например, иллюстрации колец, домов хоббитов и изображение волшебника, напоминающего Гэндальфа. Иными словами, разработчик продвигал свой продукт через работы Толкина и «создал веб-сайт, чтобы воспользоваться их славой».

Теперь создатель криптовалюты Мэтью Дженсен обязан прекратить её использование, а права на домен JRR Token.com переходят к наследникам писателя. Продажа криптовалюты под этим названием запрещена.