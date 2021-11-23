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    Новости

    Наследники Дж. Р. Толкина добились запрета на использование криптовалюты JRR Token

    23 ноября 2021
    23.11.2021
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    Financial Times сообщает, что владельцы прав на книги Джона Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» добились запрета использования криптовалюты JRR Token. Они подали жалобы во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), которая признала нарушение авторских прав.

    Криптовалюта JRR Token была запущена в августе на Binance Smart Chain под слоганом: «Один токен, чтобы править всеми». Её даже успел прорекламировать актёр Билли Бойд, сыгравший Перегрина (Пина) Тука в трилогии «Властелин колец».

    Криптовалюта JRR Token была заблокирована по требованию наследников писателя Толкина

    Скриншот из видео, в котором была представлена криптовалюта JRR Token

    Жалоба поместья Дж. Р. Р. Толкина основывалась на том, что использование доменного сайта под названием JRRToken.com является нарушением авторских прав. Разработчик криптовалюты Мэтью Дженсен, в свою очередь, строил защиту на том, что слово «токен» — это общий термин, никак не связанный с фамилией Толкина.

    Всемирная организация интеллектуальной собственности пришла к выводу, что в оформлении сайта JRRToken.com фигурировали образы из произведений писателя, а в названии криптовалюты содержатся инициалы Толкина — JRR (Джон Рональд Руэл). Сайт включал, например, иллюстрации колец, домов хоббитов и изображение волшебника, напоминающего Гэндальфа. Иными словами, разработчик продвигал свой продукт через работы Толкина и «создал веб-сайт, чтобы воспользоваться их славой».

    Теперь создатель криптовалюты Мэтью Дженсен обязан прекратить её использование, а права на домен JRR Token.com переходят к наследникам писателя. Продажа криптовалюты под этим названием запрещена.

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