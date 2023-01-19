Научно-фантастический «рогалик» Returnal выйдет на ПК 15 февраля

PlayStation опубликовала трейлер с датой выхода научно-фантастического «рогалика» Returnal на ПК — игру ждём 15 февраля. Ролик демонстрирует основные особенности в ПК-версии — ультравысокие настройки графики, поддержку ультрашироких мониторов и поддержку RTX.

Страницы предзаказа доступны в Steam и EGS. Там же можно ознакомиться с системными требованиями. Предзаказ откроет доступ к коллекции особых внутриигровых предметов.