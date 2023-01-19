Научно-фантастический «рогалик» Returnal выйдет на ПК 15 февраля

PlayStation опубликовала трейлер с датой выхода научно-фантастического «рогалика» Returnal на ПК — игру ждём 15 февраля. Ролик демонстрирует основные особенности в ПК-версии — ультравысокие настройки графики, поддержку ультрашироких мониторов и поддержку RTX.
Страницы предзаказа доступны в Steam и EGS. Там же можно ознакомиться с системными требованиями. Предзаказ откроет доступ к коллекции особых внутриигровых предметов.
После крушения на постоянно меняющейся планете Селена оказывается в опустевших землях забытой цивилизации и вынуждена изо всех сил бороться за жизнь. Каждое поражение, каждая смерть отбрасывает ее в начало пути. С каждым циклом этого головокружительного приключения меняется и сама планета, и доступное вам снаряжение. Каждый виток открывает новые возможности, заставляет искать новые стратегии и способы противостоять местной фауне.
Читайте также
Обзор Returnal: пять биомов ада
Молитесь, чтобы игра не вылетела!
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Бэтмен: Не такие уж и разные«Мою мать тоже зовут Марта!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.