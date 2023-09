Некоторым журналистам уже показали Switch 2. Консоль будет c RTX и DLSS о_О

Издание Eurogamer рассказало, что Nintendo в рамках gamescom 2023 за закрытыми дверьми показала некоторым журналистам Switch 2 и несколько технических демо.

Среди них была улучшенная версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако непонятно, будет ли японская компания переиздавать игру.

Также, по данным VGC, Nintendo продемонстрировала технодемо The Matrix от Epic Games — с трассировкой лучей и DLSS. Причем, как отмечают журналисты, картинка была на уровне PS5 и XSX.

Предположительно, новая консоль появится в продаже в 2024 году. Некоторые разработчики уже получили девкиты.