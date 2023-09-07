Некоторым журналистам уже показали Switch 2. Консоль будет c RTX и DLSS о_О

Издание Eurogamer рассказало, что Nintendo в рамках gamescom 2023 за закрытыми дверьми показала некоторым журналистам Switch 2 и несколько технических демо.
Среди них была улучшенная версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако непонятно, будет ли японская компания переиздавать игру.
Также, по данным VGC, Nintendo продемонстрировала технодемо The Matrix от Epic Games — с трассировкой лучей и DLSS. Причем, как отмечают журналисты, картинка была на уровне PS5 и XSX.
Предположительно, новая консоль появится в продаже в 2024 году. Некоторые разработчики уже получили девкиты.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Краудфандинг
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.