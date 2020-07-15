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    Новости

    Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов — «Эвакуация» на первом месте!

    15 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    15.07.2020
    2374
    0 минут на чтение
    Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов — «Эвакуация» на первом месте!

    Netflix впервые обнародовал список из 10 своих самых популярных фильмов — на первом месте оказалась «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом в главной роли.

    При составлении топа стриминговый сервис учитывал просмотры на первые четыре недели. Но стоит заметить, что в начале 2020 года онлайн-кинотеатр обновил статистику просмотров — сейчас они учитываются, если пользователи посмотрели хотя бы 2 минуты ленты. Прежде для этого нужно было ознакомиться хотя бы с 70% картины.

    Так выглядит весь топ-10:

    1. «Эвакуация» — 99 миллионов;
    2. «Птичий короб» — 89 миллионов;
    3. «Правосудие Спенсера» — 85 миллионов;
    4. «Призрачная шестёрка» — 83 миллиона;
    5. «Загадочное убийство» — 73 миллиона;
    6. «Ирландец» — 64,2 миллиона;
    7. «Тройная граница» — 63 миллиона;
    8. «Не та девушка» — 59 миллионов;
    9. «Платформа» — 56,2 миллиона;
    10. «Идеальное свидание» — 48 миллионов.

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     Евгений Пекло |  30.04.2020 |  228 356

    Это слишком хороший боевик, чтобы промолчать о нём.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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