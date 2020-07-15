Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов — «Эвакуация» на первом месте!

Netflix впервые обнародовал список из 10 своих самых популярных фильмов — на первом месте оказалась «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом в главной роли.

При составлении топа стриминговый сервис учитывал просмотры на первые четыре недели. Но стоит заметить, что в начале 2020 года онлайн-кинотеатр обновил статистику просмотров — сейчас они учитываются, если пользователи посмотрели хотя бы 2 минуты ленты. Прежде для этого нужно было ознакомиться хотя бы с 70% картины.

Так выглядит весь топ-10: