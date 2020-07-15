Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов — «Эвакуация» на первом месте!

Netflix впервые обнародовал список из 10 своих самых популярных фильмов — на первом месте оказалась «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом в главной роли.
При составлении топа стриминговый сервис учитывал просмотры на первые четыре недели. Но стоит заметить, что в начале 2020 года онлайн-кинотеатр обновил статистику просмотров — сейчас они учитываются, если пользователи посмотрели хотя бы 2 минуты ленты. Прежде для этого нужно было ознакомиться хотя бы с 70% картины.
Так выглядит весь топ-10:
- «Эвакуация» — 99 миллионов;
- «Птичий короб» — 89 миллионов;
- «Правосудие Спенсера» — 85 миллионов;
- «Призрачная шестёрка» — 83 миллиона;
- «Загадочное убийство» — 73 миллиона;
- «Ирландец» — 64,2 миллиона;
- «Тройная граница» — 63 миллиона;
- «Не та девушка» — 59 миллионов;
- «Платформа» — 56,2 миллиона;
- «Идеальное свидание» — 48 миллионов.
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Евгений Пекло | 30.04.2020 | 228 356
Это слишком хороший боевик, чтобы промолчать о нём.
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