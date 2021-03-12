Netflix работает над спин-оффом «Птичьего короба» на испанском языке

По данным Deadline, Netflix запустил в производство спин-офф «Птичьего короба» (в оригинале — Bird Box) на испанском языке.

Фильм срежиссирует и напишет для него сценарий испанский дуэт Алекс и Дэвид Пастор, прежде работавший над мини-сериалом «Голова» и триллером «Носители».

У картины еще нет названия и актерского состава, однако съемки запланированы на конец 2021 года.

Журналисты отмечают, что это будет первый из нескольких спин-оффов «Птичьего короба» на локальном языке.

Оригинальный фильм рассказывал историю матери, которая пыталась защитить своих детей от сущностей, способных одним взглядом довести человека до самоубийства. В первые четыре недели его посмотрели 89 миллионов пользователей, так что это одна из самых популярных лент в стриминговом сервисе.