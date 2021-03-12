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    Новости

    Netflix работает над спин-оффом «Птичьего короба» на испанском языке

    12 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    12.03.2021
    511
    0 минут на чтение
    Netflix 2

    По данным Deadline, Netflix запустил в производство спин-офф «Птичьего короба» (в оригинале — Bird Box) на испанском языке.

    Фильм срежиссирует и напишет для него сценарий испанский дуэт Алекс и Дэвид Пастор, прежде работавший над мини-сериалом «Голова» и триллером «Носители».

    У картины еще нет названия и актерского состава, однако съемки запланированы на конец 2021 года.

    Журналисты отмечают, что это будет первый из нескольких спин-оффов «Птичьего короба» на локальном языке.

    Оригинальный фильм рассказывал историю матери, которая пыталась защитить своих детей от сущностей, способных одним взглядом довести человека до самоубийства. В первые четыре недели его посмотрели 89 миллионов пользователей, так что это одна из самых популярных лент в стриминговом сервисе.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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