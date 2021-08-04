Netflix выпустит документалку про грядущий полет гражданских в космос со SpaceX

Первый «полностью гражданский» полет в космос на ракете SpaceX запланирован на сентября. Процесс подготовки космонавтов и выход на орбиту будут запечатлены в одном из эпизодов документального сериала Netflix под названием Countdown: Inspiration4 Mission To Space.

Это первый документальный проект стримингового сервиса, освещающий важные события «почти в реальном времени».

В производстве помогает компания Time Studios, а режиссером выступит Джейсон Хехир, работавший над «Последнем танцем» про карьеру баскетболиста Майкла Джордана.

Первые два эпизода Countdown выйдут 6 сентября, а еще два — 13 сентября. Если SpaceX будет придерживаться графика, то премьера пятой серии состоится к концу месяца.