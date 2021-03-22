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    Новости

    Netflix выпустит мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» под брендом Originals

    22 марта 2021
    Кот-император
    22.03.2021
    582
    0 минут на чтение
    Netflix выпустит мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» под брендом Originals

    Netflix приобрёл права на показ отечественного мультфильма студии Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агнетство Магии». Сервис будет демонстрировать картину в странах присутствия под брендом Originals. В библиотеке мультфильм появится уже 25 марта. Но в российской библиотеке он пока доступен не будет — у нас ещё идёт прокат в кинотеатрах.

    Руководитель студии подчёркивает, что подобный случай — первый для российской анимации. Ранее Netflix приобретал для Originals только российские сериалы.

    Мы стали первой студией, которая выпустила первый Netflix Original Film. Охват его будет 200 млн человек по всему миру. Это беспрецедентный случай в принципе для российской анимации.

    Владимир Николаев, руководитель Wizart

    Комедийный 3D-мультфильм обыгрывает классическую сказку про Гензеля и Гретель. Брат и сестра выросли, первый стал знаменитым мошенником, который притворяется волшебником, а Гретель поступила на службу тайным агентом в отдел магической безопасности. Кто-то похитил короля, и Гретель предстоит его вернуть, а для этого ей придётся взять в команду Ганзеля.

    «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» идёт в прокате один уикенд. За это время касса мультфильма составила 27 миллионов рублей. И хотя бюджет картины не уточняется, то цифры всё равно довольно скромные.

    Сумма сделки с Netflix не раскрывается.

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    Кот-император
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