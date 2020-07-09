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    Новости

    Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона

    9 июля 2020
    Кот-император
    09.07.2020
    5842
    1 минута на чтение
    Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона

    Netflix объявил, что четвёртый сезон мистического подросткового сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» станет для шоу последним. Оставшиеся восемь серий должны выйти на сервисе до конца года.

    Первоначально сериал разрабатывался командой Warner Bros., Berlanti Television и Archie Comics для The CW с прицелом на кроссовер с Ривердейлом, но позднее проект перехватил Netflix. Для онлайн-кинотеатра отсняли полноценный сезон, который поделили на две части. Зимой вышла первая часть второго сезона, теперь выйдут остальные серии, которые завершат сюжет. Неизвестно, успеют ли авторы закрыть основные линии.

    Авторы обещают «пугающий, сверхъестественный и сексуальный финал», в котором ведьмам предстоит остановит Древние кошмары, угрожающие Гриндейлу. Они возвещают о прибытии на землю Пустоты, конца всех времён.

    Заодно создатели показали несколько кадров из грядущего сезона:

    Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона 1 Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона 3 Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона 2 Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона 4 Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона 7 Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона 6 Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона 5

    В феврале команда сериала намекнула, что зрители всё-таки увидят кроссовер «Сабрины» и «Ривердейла» — возможно, гости появятся в одном из будущих эпизодов.

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    Вторая часть первого сезона завершила основные сюжетные линии на высокой ноте. Школьных соплей стало меньше, а вот мрачности и драматичности — больше. Правда, наивность всё равно никуда не делась.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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