Nickelodeon показал оригинальный пилот «Аватара: Легенда об Аанге»

На прошедших выходных канал Nickelodeon в рамках прямой трансляции на Twitch показал не вышедший в эфир пилот «Аватара: Легенда об Аанге» — прежде с ним можно было ознакомиться только на DVD.
Анимация и дизайн персонажей не сильно отличаются от того, что мы увидели в итоге. Да и актерский состав фактически тот же, не считая Аанга, которого изначально озвучивал Митчел Муссо из «Ханны Монтаны».
Тем не менее серьезные отличия есть. Например, Катару раньше звали Киа, и она была не такой уверенной в себе: девушка гораздо сильнее зависела от главного героя. А действие пилота разворачивается уже в гуще событий, когда троица пытается сбежать от Зуко.
В этой же серии появляется гигантский змей из второго сезона, которого обезглавливает Зуко со своей командой. И хотя авторы оставили этот момент за кадром, в пилоте показали, как голову с длинным волочащимся языком несут в лагерь народа огня.
Эпизод начинается на 43 минуте:
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