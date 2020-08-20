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    Nickelodeon показал оригинальный пилот «Аватара: Легенда об Аанге»

    20 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    20.08.2020
    5945
    0 минут на чтение
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    На прошедших выходных канал Nickelodeon в рамках прямой трансляции на Twitch показал не вышедший в эфир пилот «Аватара: Легенда об Аанге» — прежде с ним можно было ознакомиться только на DVD.

    Анимация и дизайн персонажей не сильно отличаются от того, что мы увидели в итоге. Да и актерский состав фактически тот же, не считая Аанга, которого изначально озвучивал Митчел Муссо из «Ханны Монтаны».

    Тем не менее серьезные отличия есть. Например, Катару раньше звали Киа, и она была не такой уверенной в себе: девушка гораздо сильнее зависела от главного героя. А действие пилота разворачивается уже в гуще событий, когда троица пытается сбежать от Зуко.

    В этой же серии появляется гигантский змей из второго сезона, которого обезглавливает Зуко со своей командой. И хотя авторы оставили этот момент за кадром, в пилоте показали, как голову с длинным волочащимся языком несут в лагерь народа огня.

    Эпизод начинается на 43 минуте:



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    Их пригласили в 2018-м, и с тех пор «что-то пошло не так, как мы надеялись».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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