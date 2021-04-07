«Никто не может быть идеальным» — трейлер «Наследие Юпитера» от Netflix

Netflix опубликовал трейлер сериала «Наследие Юпитера» (в оригинале — Jupiter’s Legacy), в основу которого лег одноименный комикс Марка Миллара.

В центре сюжета новое поколение супергероев, которых больше волнует слава, нежели спасение мира.

Главные роли исполнили Джош Дюамель («Тихая гавань»), Елена Кампурис («Матрица времени»), Лесли Бибб («Законопослушный гражданин»), Мэтт Лантер («Вне времени»), Бен Дэниелс («Мадлен») и другие.

Все эпизоды выйдут 7 мая 2021 года.