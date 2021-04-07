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    Новости

    «Никто не может быть идеальным» — трейлер «Наследие Юпитера» от Netflix

    7 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    07.04.2021
    359
    0 минут на чтение
    «Никто не может быть идеальным» — трейлер «Наследие Юпитера» от Net

    Netflix опубликовал трейлер сериала «Наследие Юпитера» (в оригинале — Jupiter’s Legacy), в основу которого лег одноименный комикс Марка Миллара.

    В центре сюжета новое поколение супергероев, которых больше волнует слава, нежели спасение мира.

    Главные роли исполнили Джош Дюамель («Тихая гавань»), Елена Кампурис («Матрица времени»), Лесли Бибб («Законопослушный гражданин»), Мэтт Лантер («Вне времени»), Бен Дэниелс («Мадлен») и другие.

    Все эпизоды выйдут 7 мая 2021 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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