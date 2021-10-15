Nintendo показала море контента для Animal Crossing и анонсировала платное DLC

Nintendo провела большую презентацию, посвященную новому контенту для Animal Crossing. Компания анонсировала последнее бесплатное (и невообразимо большое) дополнение и первое платное.
Тезисно пересказываем основные моменты с трансляции (про бесплатное DLC):
- Капитан Кэпном может доставлять игрока на новые острова с разными временем суток, погодными условиями, сезоном, фауной и так далее;
- В игре появится кафе, где можно отдохнуть в компании своих друзей и жителей острова;
- С выходом обновления в Animal Crossing можно будет заняться групповой зарядкой (с помощью контроллеров Joy-Con);
- Игрок сможет готовить еду из собственных овощей и ингредиентов;
- Вместимость хранилища увеличат до 5 тысяч предметов;
- В игре появится возможность выбирать, куда «устанавливать» вещи — в том числе вешать их на потолок;
- Игрок сможет протискиваться между предметами, которые стоят близко друг к другу;
- Без новых причесок, эмоций и предметов не обойдется.
А теперь к деталям платного DLC под названием Happy Home Paradise:
- В нем игрок выступит дизайнером. Ему предстоит по заказу создавать дома мечты для разных персонажей в бюро Лотти;
- То есть, выбирать для них остров, заниматься планировкой, размещать мебель, сажать деревья и так далее;
- По мере роста опыта в распоряжении игрока будет все больше инструментов и предметов;
- Также можно будет строить различные учреждения вроде школы, ресторана, больницы и так далее;
- Созданные в бюро Лотти дома можно будет даже перенести на собственный остров.
Оба дополнения выйдут 5 ноября. Happy Home Paradise обойдется в 25 долларов.
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Редактор
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