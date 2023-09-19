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    Новая DOOM, Xbox следующего поколения и покупка Nintendo — что стало известно из документов Microsoft

    19 сентября 2023
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    19.09.2023
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    Новая DOOM, Xbox следующего поколения — что стало известно из документов Microsoft

    Из появившихся в сети отредактированных документов, датированных июлем 2020 года и связанных с судебным разбирательством Microsoft и Федеральной торговой комиссии в рамках сделки по покупке Activision Blizzard, стали известны некоторые планы Xbox и Bethesda. Журналисты вроде Тома Уоррена из The Verge уже подтвердили подлинность указанной в них информации.

    Надо понимать, что за это время планы могли измениться — вплоть до отмены проектов. Например, Bethesda хотела выпустить Starfield в 2021 финансовом году, тогда как релиз состоялся в сентябре 2023-го.

    Из неанонсированных игр в документе упоминаются:

    • Переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion;
    • Переиздание Fallout 3;
    • DOOM Year Zero;
    • Сиквел Ghostwire: Tokyo;
    • Dishonored 3;
    • Игра по лицензии (помимо «Индианы Джонса»).

    Также Microsoft собирается выпустить в конце 2024 года обновленную консоль Xbox Series X под рабочим названием Brooklin: с дизайном в виде цилиндра, 2 ТБ свободного места, поддержкой Wi-Fi 6E, USB-C портом, без дисковода и по той же цене. Series S тоже получит обновленную версию, но с незначительными изменениями.

    Анонс должен состояться в начале следующего лета. А в продажу консоли запустят в конце лета.

    Еще Microsoft делает обновленный геймпад — с аналогом адаптивных курков, как у DualSense для PS5, что вполне ожидаемо.

    Следующее поколение консолей Xbox запланировано на 2028 год. Это будет гибрид мощного железа и облачных технологий, который позволит достичь нового уровня производительности. Предполагается, что консоли будут поддерживать обратную совместимость, новую трассировку лучей DirectX, динамическое глобальное освещение и апскейл разрешения с помощью нейросети.

    Во внутренней переписке, обнародованной в документах для судебного разбирательства, обсуждалась возможность покупки Nintendo.

    Однако непосредственных переговоров с японской компанией не было, так как у ее совета директоров нет интереса к расширению своей рыночной доли.

    При этом глава Xbox Фил Спенсер отметил, что не стоит пытаться «недружественно поглощать» Nintendo. По его мнению, лучше дождаться подходящего «катализатора».

    Кроме того, Microsoft рассматривала покупку игрового подразделения Warner Bros. (с потерей прав на все игры компании) и Valve, но о последней крайне мало информации.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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