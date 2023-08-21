Новый психоделический трейлер 12 сезона «Американской истории ужасов»

Телеканал FX опубликовал новый тизер-трейлер двенадцатого сезона «Американской истории ужасов» с подзаголовком «Нежный».
Шоураннером выступает Хэлли Фейффер. Главные роли исполнят Ким Кардашьян, Кара Делевинь и Эмма Робертс.
В основу нового сезона частично легла книга «Нежное состояние» Даниэль Валентайн, по сюжету которого женщина уверена, что злой дух не дает ей забеременеть.
Первая часть нового сезона хоррор-антологии выйдет 20 сентября в Hulu.
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