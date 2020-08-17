Новый тизер-трейлер «Ходячих мертвецов: Мир за пределами»

Телеканал AMC опубликовал красивый тизер-трейлер третьего сериала во вселенной «Ходячих мертвецов», получившего подзаголовок «Мир за пределами» (в оригинале — World Beyond).

Действие нового шоу развернется спустя 10 лет после вспышки зомби-вируса. А в центре сюжета будут четверо подростков.

В ролике можно увидеть членов загадочной организации Войска Гражданской Республики, которая несколько раз появлялась в остальных двух сериалах по «Ходячим мертвецам».

По словам авторов, зрители больше узнают о ВГР в «Мире за пределами». Именно эта организация похитила Рика Граймса в девятом сезоне The Walking Dead.

Сериал выйдет 4 октября.