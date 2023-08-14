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    Новый трейлер сиквела «Шаман Кинга»

    14 августа 2023
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    14.08.2023
    269
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    Новый трейлер сиквела «Шаман Кинга»

    Вышел полноценный трейлер продолжения «Шаман Кинга» с подзаголовком «Цветы» по мотивам одноименной манги Хироюки Такэи.

    Действие развернется через 10 лет после событий оригинального сериала, а в центре сюжета будет Хана — сын Ё и Анны, — который должен принять участие в битве Цветок Маиса, устраиваемой восьмеркой богов.

    В режиссерском кресле Такеси Фурута, ответственный за перезапуск «Шаман Кинга» 2021 года. Сёдзи Ёнэмура вновь написал сценарий. А дизайном персонажей занимается Маюко Ямамото, приложивший руку к «Мастерам Меча Онлайн: Алисизация».

    Премьера состоится в январе 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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