Новый трейлер сиквела «Шаман Кинга»

Вышел полноценный трейлер продолжения «Шаман Кинга» с подзаголовком «Цветы» по мотивам одноименной манги Хироюки Такэи.

Действие развернется через 10 лет после событий оригинального сериала, а в центре сюжета будет Хана — сын Ё и Анны, — который должен принять участие в битве Цветок Маиса, устраиваемой восьмеркой богов.

В режиссерском кресле Такеси Фурута, ответственный за перезапуск «Шаман Кинга» 2021 года. Сёдзи Ёнэмура вновь написал сценарий. А дизайном персонажей занимается Маюко Ямамото, приложивший руку к «Мастерам Меча Онлайн: Алисизация».

Премьера состоится в январе 2024 года.