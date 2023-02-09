Новый трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo в рамках трансляции Nintendo Direct опубликовала новый геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

В видео можно увидеть, как Линк сражается с разными существами и летает на большом дроне.

Разработчики обещают, что игроки посетят парящие в небе острова, а также получат невиданное ранее оружие и таинственный транспорт.

Tears of the Kingdom выйдет на Nintendo Switch 12 мая. В США цена игры выросла до 69 долларов, в остальных регионах без изменений.