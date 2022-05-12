Новый трейлер третьего сезона аниме «Моб Психо»

Японское подразделение Warner Bros. представило трейлер третьего сезона аниме-сериала «Моб Психо». Что символично, сегодня день рождения главного героя!
Вместе с этим стало известно, что премьера состоится в октябре этого года.
Теперь постановщиком выступает Такахиро Хасуи, снявший 6 эпизод во втором сезоне. А Юдзуру Татикава, который прежде был режиссером, будет ему помогать.
Напомним, в основу аниме легла манга от автора One-Punch Man про могущественного экстрасенса по имени Кагеяму Сигео.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Дорога равенства»Бойтесь своих желаний! Особенно если вы мечтали об анархии, матери порядка...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.