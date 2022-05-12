Новый трейлер третьего сезона аниме «Моб Психо»

Японское подразделение Warner Bros. представило трейлер третьего сезона аниме-сериала «Моб Психо». Что символично, сегодня день рождения главного героя!

Вместе с этим стало известно, что премьера состоится в октябре этого года.

Теперь постановщиком выступает Такахиро Хасуи, снявший 6 эпизод во втором сезоне. А Юдзуру Татикава, который прежде был режиссером, будет ему помогать.

Напомним, в основу аниме легла манга от автора One-Punch Man про могущественного экстрасенса по имени Кагеяму Сигео.