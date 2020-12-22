Новый трейлер второго сезона аниме «Обещанный Неверленд»

В интернете появился трейлер второго сезона «Обещанного Неверленда» (в оригинале — Yakusoku no Neverland), в котором главные герои попадают в опасный лес.

В режиссерском кресле вновь Мамору Камбэ («Эльфийская песнь»). Тосия Оно вернулся, чтобы написать сценарий. Также на этот раз вместе с ним работал автор оригинальной манги Кайу Сирай. А Кадзуаки Симада отвечает за дизайн персонажей.

Песню для эндинга исполнит певица Myuk — музыку для нее написал Eve, трек которого звучит в опенинге «Магической битвы».

Аниме выйдет 7 января. Изначально премьера была намечена на октябрь 2020 года, но сериал отложили из-за трудностей производства в условиях пандемии коронавируса.

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