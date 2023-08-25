Новый трейлер второго сезона «Магической битвы», посвященный арке «Инцидент в Сибуя»

TOHO animation представила новый трейлер второго сезона «Магической битвы» (или Jujutsu Kaisen в оригинале).
Ролик посвящен сюжетной арке «Инцидент в Сибуя», к которой мягко подвели в первых пяти эпизодах и ранее вышедшем фильме-приквеле.
По сюжету район Сибуя в Токио внезапно накрывает Завеса, из-за которой местные жители оказались в ловушке. С этой проблемой предстоит разобраться заклинателям из магического колледжа.
Несмотря на то, что сезон только недавно стартовал, он получит новый опенинг — с песней SPECIALS от группы King Gnu.
Всего во втором сезоне будет 23 эпизода.
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