Новый трейлер второго сезона «Магической битвы», посвященный арке «Инцидент в Сибуя»

TOHO animation представила новый трейлер второго сезона «Магической битвы» (или Jujutsu Kaisen в оригинале).

Ролик посвящен сюжетной арке «Инцидент в Сибуя», к которой мягко подвели в первых пяти эпизодах и ранее вышедшем фильме-приквеле.

По сюжету район Сибуя в Токио внезапно накрывает Завеса, из-за которой местные жители оказались в ловушке. С этой проблемой предстоит разобраться заклинателям из магического колледжа.

Несмотря на то, что сезон только недавно стартовал, он получит новый опенинг — с песней SPECIALS от группы King Gnu.

Всего во втором сезоне будет 23 эпизода.