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    Новости

    «Оби-Ван Кеноби» стартовал лучше всех сериалов Disney

    1 июня 2022
    01.06.2022
    22
    1 минута на чтение
    «Оби-Ван Кеноби» стартовал лучше всех сериалов Disney

    Disney объявила, что «Звездные войны: Оби-Ван Кеноби» в первый уикэнд показал лучший старт среди всех оригинальных сериалов компании.

    Но пока неизвестно, сколько зрители провели времени за просмотром джедайского сольника. Ранее лидерство принадлежало «Локи».

    Четвертый сезон «Очень странных дел» тоже отличился. За первые три дня зрители провели за сериалом больше 286 миллионов часов. Это лучший показатель среди англоязычных шоу на Netflix.

    Ранее в этой категории стримингового сервиса главенствовал второй сезон «Бриджертонов», но его показатели почти на 100 миллионов часов скромнее.

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