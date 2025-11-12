КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы
«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация

Классика

«Хеллбой» Гильермо дель Торо. Как создавалась дилогия о Парне из пекла
Лучшие фильмы 2022: фантастика, фэнтези и приключения — по версии «Мира фантастики»
Новости

Объявлен хронометраж «Аватара: Пламя и пепел», и он рекордный

Кот-император
12 ноября 11:55
4065
1 минута на чтение
«Аватар: Пламя и пепел» станет самым длинным фильмом в пока что трилогии «Аватар» Джеймса Кэмерона. Сети кинотеатров Cineplex и AMC включили фильм в свои графики премьер, и там указано, что он длится 3 часа 15 минут. Это всего на 3 минуты, но дольше, чем «Путь воды» — 3 часа 12 минут. Первый «Аватар» шёл всего-то 2 часа 42 минуты.
Прокатная премьера «Пламени и пепла» в США ожидается 19 декабря 2025 года; о прокате в России пока неизвестно. Фильм продолжит историю планеты Пандора и её обитателей на’ви. На сей раз герои столкнутся не только с земными захватчиками, но и с жестокими соседями по планете — племенем пепла.

Читайте также

Пандора, мир «Аватара»: создание, жители и монстры

Алексей Ионов

20.12.2022

92253

Чем вдохновлялся Кэмерон, кто живёт на планете, как устроено общество на’ви и их кланы и почему они отвергают технологии.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый трейлер фильма «Удачи, веселитесь, не умрите» Горa Вербински

Новости

Трейлер сиквела «Братьев Супер Марио в кино»

Новости

«Киберслав», финал «Кибердеревни» и фильм «Король и Шут» — кинопрограмма «Comic Con Игромир»

Новости

Все победители литературной премии «История Будущего»
Девять авторов из России, Европы, Африки и Латинской Америки стали первыми лауреатами.

Новости

«Бегущий человек»: отзывы критиков противоречивы. «Китчевый боевик из 80-х» или «рокочущая машина развлечения»?
За что хвалят, а за что ругают фильм.

Новости

На Critical Role сыграют в ролевую по Космеру Брендона Сандерсона
В костюмах и со спецэффектами!

Новости

Журнал Star Wars Insider закрывается в 2026-м
Он существовал под разными названиями аж с 1978 года.

Новости

Официально: «Чужой: Земля» получит 2 сезон
И отправится в новое место.

Новости

Подкаст «Модель для сборки» отметит 30 лет большим творческим вечером в конце ноября

Новости

Ассоциация японской анимации будет работать в России
Показать ещё
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты