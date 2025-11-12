Объявлен хронометраж «Аватара: Пламя и пепел», и он рекордный

«Аватар: Пламя и пепел» станет самым длинным фильмом в пока что трилогии «Аватар» Джеймса Кэмерона. Сети кинотеатров Cineplex и AMC включили фильм в свои графики премьер, и там указано, что он длится 3 часа 15 минут. Это всего на 3 минуты, но дольше, чем «Путь воды» — 3 часа 12 минут. Первый «Аватар» шёл всего-то 2 часа 42 минуты.

Прокатная премьера «Пламени и пепла» в США ожидается 19 декабря 2025 года; о прокате в России пока неизвестно. Фильм продолжит историю планеты Пандора и её обитателей на’ви. На сей раз герои столкнутся не только с земными захватчиками, но и с жестокими соседями по планете — племенем пепла.

