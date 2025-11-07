Obsidian работает над сиквелом Avowed

Сценарист Крис Авеллон со ссылкой на свои источники рассказал , что у Obsidian нет планов на разработку триквела The Outer Worlds.

Впрочем, студия выпустит для второй части как минимум одно сюжетное дополнение.

Зато Obsidian занимается сиквелом вышедшей в начале года Avowed, хотя та получила оценки немного хуже The Outer Worlds 2.

Напомним, Авеллон уже давно не работает в Obsidian, сейчас он занимается ролевой игрой со студией Republic Games.

