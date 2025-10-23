«"Очень странные дела" на минималках» — критики о сериале-приквеле «Оно»

Сериал-приквел «Оно» под названием «Добро пожаловать в Дерри» от HBO получил смешанные отзывы от критиков, которые посмотрели пять эпизодов из восьми.
На момент написания заметки на сайте Metacritic у шоу довольно скромные 56 баллов из 100 возможных.
Премьера состоится 26 октября.
Variety
Это достойный приквел, который не только подробно описывает происхождение Пеннивайза, но и бросает осуждающий взгляд на общество, показывая, насколько ужасными могут быть люди.
Decider
Сериал превосходно сочетает множество сюжетных линий и прекрасный актерский состав, особенно это касается детей. Неясно, сможет ли шоу выдержать пугающие атмосферу до конца, но первые серии получились невероятно увлекательными.
Slashfilm
Одно можно сказать наверняка: сериал неизменно кровавый, некоторые жестокие сцены могут застать зрителя врасплох.
TheWrap
«Добро пожаловать в Дерри» ощущается как «Очень странные дела» на минималках. Мифология и монстры в сериале Netflix лучше, персонажи более глубокие и сложные, а атмосфера маленького городка из 80-х не такая неуклюжая, как в этом сериале городок из начала 60-х. Конечно, авторы заложили потенциально интригующие сюжетные линии, но непонятно, чем они обернутся.
Vulture
В сериале есть проблески хороших идей, которые заложены в ДНК франшизы, но без крепкого стержня они никому не нужны.
