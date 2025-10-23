«"Очень странные дела" на минималках» — критики о сериале-приквеле «Оно»

«Добро пожаловать в Дерри» ощущается как «Очень странные дела» на минималках. Мифология и монстры в сериале Netflix лучше, персонажи более глубокие и сложные, а атмосфера маленького городка из 80-х не такая неуклюжая, как в этом сериале городок из начала 60-х. Конечно, авторы заложили потенциально интригующие сюжетные линии, но непонятно, чем они обернутся.