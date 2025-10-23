КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Классика

Сериал Star Wars Underworld: неснятый криминальный нуар по «Звёздным войнам»
«Лестница Иакова»: культовый религиозный хоррор и предтеча Silent Hill
Новости

«"Очень странные дела" на минималках» — критики о сериале-приквеле «Оно»

Дмитрий Кинский
23 октября 15:44
211
1 минута на чтение
Сериал-приквел «Оно» под названием «Добро пожаловать в Дерри» от HBO получил смешанные отзывы от критиков, которые посмотрели пять эпизодов из восьми.
На момент написания заметки на сайте Metacritic у шоу довольно скромные 56 баллов из 100 возможных.
Премьера состоится 26 октября.
Variety
Это достойный приквел, который не только подробно описывает происхождение Пеннивайза, но и бросает осуждающий взгляд на общество, показывая, насколько ужасными могут быть люди.
Decider
Сериал превосходно сочетает множество сюжетных линий и прекрасный актерский состав, особенно это касается детей. Неясно, сможет ли шоу выдержать пугающие атмосферу до конца, но первые серии получились невероятно увлекательными.
Slashfilm
Одно можно сказать наверняка: сериал неизменно кровавый, некоторые жестокие сцены могут застать зрителя врасплох.
TheWrap
«Добро пожаловать в Дерри» ощущается как «Очень странные дела» на минималках. Мифология и монстры в сериале Netflix лучше, персонажи более глубокие и сложные, а атмосфера маленького городка из 80-х не такая неуклюжая, как в этом сериале городок из начала 60-х. Конечно, авторы заложили потенциально интригующие сюжетные линии, но непонятно, чем они обернутся.
Vulture
В сериале есть проблески хороших идей, которые заложены в ДНК франшизы, но без крепкого стержня они никому не нужны.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

