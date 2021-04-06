Официально: E3 2021 пройдет с 12 по 15 июня в цифровом формате

Организаторы E3 подтвердили, что в этом году выставка пройдет исключительно в цифровом формате — с 12 по 15 июня.
В мероприятии примут участие Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games, Koch Media и внезапно Konami. Последняя, как утверждали ранее инсайдеры, должна анонсировать летом новую Silent Hill.
А вот Sony, EA, Activision Blizzard, SEGA, Bandai Namco и Square Enix решили проигнорировать грядущий ивент.
Также ESA на всякий случай еще раз подчеркнуло, что геймеры получат доступ к трансляциям с E3 2021 совершенно бесплатно.
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Дмитрий Кинский | 08.02.2021
Но организаторам еще нужно одобрение от партнеров.
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