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    Новости

    Официально: Мадс Миккельсен сыграет Гриндевальда в «Фантастических тварях 3»

    26 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    26.11.2020
    365
    0 минут на чтение
    Официальн: Мадс Миккельсен сыграет Гриндевальда в «Фантастических тварях 3»

    Warner Bros. подтвердила, что Мадс Миккельсен сыграет Гриндевальда в «Фантастических тварях 3» вместо Джонни Деппа.

    При этом на прошлой неделе актер опроверг информацию, что он ведет переговоры об этой роли. Хотя формулировка была расплывчатой.

    Напомним, Джонни Депп отказался от роли темного волшебника по просьбе Warner Bros. из-за того, что он проиграл суд с таблоидом.

    Впрочем, артист все равно получит восьмизначный гонорар, так как того требуют условия его контракта. А он успел сняться всего в одной сцене.

    «Фантастические твари 3» выйдут в 15 июля 2022 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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