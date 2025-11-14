Охотник за привидениями в «Каспере» — канон! Так сказал он сам

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кот-император
14 ноября 09:30
362
1 минута на чтение
Дэн Эйкройд играл Рэя в серии «Охотники за привидениями», а ещё его персонаж появлялся в камео в фильме «Каспер» (1995). В этой сцене Рэй убегает из особняка Каспера со словами: «Кого вы позовёте? Кого-нибудь другого».
Недавно Эйкройда спросили на подкасте Talking Strange, считается ли эта сцена каноном для «Охотников за привидениями», и он охотно признал её каноничной:
Дэн Эйкройд
Думаю, да. Учитывая тот факт, что Спилберг попросил меня и сказал «Пойди и сделай это», и они меня встроили туда. Конечно, это прекрасная отсылка к тому, что мы делали с Айваном и остальными. Я думаю, это надо включить в канон. Без сомнений.
Остаётся вопрос, почему охотник за привидениями, пусть даже один, не справился с совсем не страшным Каспером. Впрочем, может быть, он просто его пожалел и подыграл ему!

Читайте также

«Охотники за привидениями 3»: неснятые сценарии фильма, которые мы не увидим

Кирилл Размыслович

27.07.2016

111743

Каким могло быть продолжение «Охотников», почему вместо этого мы получили ремейк и как в нём заставили сниматься актёров оригинала.

