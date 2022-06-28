Okko снимет масштабный сериал по игре «Смута»

«Институт развития интернета» финансово поддержит работу над масштабным сериалом во вселенной игры «Смута», за разработку которой отвечает Cyberia Limited.

Сумма, которую выделит ИРИ, пока не определена, но производство проекта оценивают в 400-600 миллионов рублей — при самом оптимистическом раскладе.

Игра, авторы которой вдохновляются «Ведьмаком», и сериал должны выйти примерно в одно время — в конце 2023 года или начале 2024-го.

Продюсером телеадаптации «Смуты» выступит гендиректор Okko Джаник Файзиев. Пока для нее запланировали 16 эпизодов.