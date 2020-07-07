Организаторы Comic Con Russia отменили фестиваль в 2020-м

Организаторы фестиваля Comic Con Russia объявили, что в этом году конвента в традиционном формате не будет — вместо него пройдёт онлайн-мероприятие с 3 по 4 октября.

Полноценный фестиваль состоится теперь с 7 по 10 октября 2021 года — всё так же в Крокус Экспо.

С большим количеством участников приходит большая ответственность. И хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы не хотим рисковать вашим здоровьем. Поэтому приняли единственно верное решение — перенести Comic Con Russia на 2021 год. Все купленные билеты остаются действительными — по ним вы попадете на конвент следующего года, а также получите подарок от организаторов (мы пришлем e-mail с подробностями). Приобрести билеты на Comic Con Russia 2021 или получить информацию о возврате уже купленных билетов можно на нашем сайте: comicconrussia.ru

Организаторы отмечают, что на прямой трансляции зрителей ждут эксклюзивные материалы, презентации комиксов, розыгрыши, интерактивный конкурс косплея и многое другое. Программу и детали обещают показать в ближайшее время.