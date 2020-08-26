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    Новости

    Организаторы фестиваля «Ролекон» объявили премию для русскоязычных авторов НРИ

    26 августа 2020
    Кот-император
    26.08.2020
    1334
    1 минута на чтение

    Организаторы фестиваля настольных ролевых игр «Ролекон» представили премию для русскоязычных авторов НРИ. Её основная идея — помочь авторам представить свои игры широкой аудитории и наградить тех, чьи игры добились заметной популярности среди игроков и мастеров.

    Вот как звучат основные пункты:

    1. Номинироваться могут следующие продукты: механики, сеттинги для сторонних механик и самостоятельные игры (включающие механику и сеттинг).
    2. Вне зависимости от своего вида продукт-номинант должен быть представлен для доступа широкой аудитории (платного или бесплатного) в завершённом виде, позволяющем использовать его «из коробки». Если для вашей игры требуются «Книга игрока», «Книга мастера» и «Монстрятник», то на момент подачи заявки на участие они уже все должны существовать и быть доступны.
    3. Язык первой публикации продукта-номинанта должен быть русским.
    4. Для попадания в зачёт игры по номинируемому продукту должны проводиться в общественном пространстве и заявляться таким образом, чтобы информация о них была в общем доступе и её можно было посмотреть и посчитать количество заявок.
    5. Для участия в премии необходимо подать заявку с описанием продукта, информацией об авторах и ссылкой на источник его скачивания и/или приобретения.
    6. По умолчанию засчитываются игры, заявленные на сайте «Ролекона». Будут также засчитываться игры из любых других клубов и учреждений,  если они предоставят нужную информацию (см. п. 4).

    Премию будут вручать в трёх номинациях:

    • Самое большое количество проведённых по продукту игр
    • Самое большое количество мастеров, проведших игры по продукту
    • Самое большое количество сыгравших по продукту игроков.

    Полный регламент планируют опубликовать позже. Если всё пройдёт удачно, то организаторы планируют сделать награждение ежегодным. Приключения пока учитываться не будут.

    Перед фестивалем учредители собираются сформировать шорт-лист с участниками (по три в каждой категории), которым дадут возможность провести лекцию и выделят стенд на фестивале. Победителям достанется «символическая награда».

    Идея премии встретила критику — комментаторы (в том числе и авторы игр) заметили, что премия поощряет не столько сами игры, сколько «фиксацию игр». Некоторые попросили учесть игры, проведённые в сети.

    Ранее организаторы объявили, что в 2020-м проводить фестиваль не будут. Следующую дату назовут позже.

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    Кот-император
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