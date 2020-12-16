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    Новости

    Организаторы премии «Вавилонская рыбка» открыли номинации — можно выдвигать кандидатов

    16 декабря 2020
    Кот-император
    16.12.2020
    282
    1 минута на чтение
    Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей

    Иллюстрация: К.А.Терина

    Организаторы премии в области лучшего перевода фантастики «Вавилонская рыбка» открыли второй сезон. С 16 декабря 2020-го по 31 января 2021-го любой желающий может выдвинуть в комментариях тот или иной переводной фантастической роман, изданный в 2019 году.

    Номинант должен подходить под следующие критерии:

    • Каждый номинатор имеет право выдвинуть одно произведение, соответствующее положению о премии, на одной из площадок для номинирования — группы премии в Facebook и ВКонтакте.
    • На соискание премии сезона 2021 года может быть выдвинут фантастический роман, первый или новый перевод которого с языка оригинала был издан в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 тиражом не менее 1000 экземпляров типографским способом. Годом публикации считается дата, указанная на титульном листе книги.
    • При номинации следует указать на русском языке: автора, название, год издания и переводчика.
    • К номинации не принимаются произведения переводчиков, вошедших в состав жюри текущего сезона.
    • К номинации не принимаются отдельные несамостоятельные тома многотомных произведений.

    В этом сезоне состав жюри следующий:

    • Галина Юзефович — книжный критик (Москва);
    • Владимир Беленкович — переводчик (Севастополь);
    • Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);
    • Михаил Молчанов — переводчик (Тула);
    • Сергей Шикарев — литературный критик (Москва);
    • Жанна Пояркова — блогер, писательница (Санкт-Петербург);
    • Артем Киселик — блогер, литературный критик (Харьков).

    Прочесть полное положение можно на сайте.

    В первом сезоне победителем стал роман Кэтрин Валенте «Бессмертный».

    Название премии дало существо из цикла романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», которое помогало героям понимать все языки обитаемой вселенной. В жюри и дальше будут входить ведущие российские переводчики, а также эксперты по фантастике.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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