Организаторы премии «Вавилонская рыбка» открыли номинации — можно выдвигать кандидатов

Организаторы премии в области лучшего перевода фантастики «Вавилонская рыбка» открыли второй сезон. С 16 декабря 2020-го по 31 января 2021-го любой желающий может выдвинуть в комментариях тот или иной переводной фантастической роман, изданный в 2019 году.
Номинант должен подходить под следующие критерии:
- Каждый номинатор имеет право выдвинуть одно произведение, соответствующее положению о премии, на одной из площадок для номинирования — группы премии в Facebook и ВКонтакте.
- На соискание премии сезона 2021 года может быть выдвинут фантастический роман, первый или новый перевод которого с языка оригинала был издан в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 тиражом не менее 1000 экземпляров типографским способом. Годом публикации считается дата, указанная на титульном листе книги.
- При номинации следует указать на русском языке: автора, название, год издания и переводчика.
- К номинации не принимаются произведения переводчиков, вошедших в состав жюри текущего сезона.
- К номинации не принимаются отдельные несамостоятельные тома многотомных произведений.
В этом сезоне состав жюри следующий:
- Галина Юзефович — книжный критик (Москва);
- Владимир Беленкович — переводчик (Севастополь);
- Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);
- Михаил Молчанов — переводчик (Тула);
- Сергей Шикарев — литературный критик (Москва);
- Жанна Пояркова — блогер, писательница (Санкт-Петербург);
- Артем Киселик — блогер, литературный критик (Харьков).
Прочесть полное положение можно на сайте.
В первом сезоне победителем стал роман Кэтрин Валенте «Бессмертный».
Название премии дало существо из цикла романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», которое помогало героям понимать все языки обитаемой вселенной. В жюри и дальше будут входить ведущие российские переводчики, а также эксперты по фантастике.
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