Организаторы премии «Вавилонская рыбка» открыли номинации — можно выдвигать кандидатов

Иллюстрация: К.А.Терина

Организаторы премии в области лучшего перевода фантастики «Вавилонская рыбка» открыли второй сезон. С 16 декабря 2020-го по 31 января 2021-го любой желающий может выдвинуть в комментариях тот или иной переводной фантастической роман, изданный в 2019 году.

Номинант должен подходить под следующие критерии:

Каждый номинатор имеет право выдвинуть одно произведение, соответствующее положению о премии, на одной из площадок для номинирования — группы премии в Facebook и ВКонтакте.

На соискание премии сезона 2021 года может быть выдвинут фантастический роман, первый или новый перевод которого с языка оригинала был издан в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 тиражом не менее 1000 экземпляров типографским способом. Годом публикации считается дата, указанная на титульном листе книги.

При номинации следует указать на русском языке: автора, название, год издания и переводчика.

К номинации не принимаются произведения переводчиков, вошедших в состав жюри текущего сезона.

К номинации не принимаются отдельные несамостоятельные тома многотомных произведений.

В этом сезоне состав жюри следующий:

Галина Юзефович — книжный критик (Москва);

Владимир Беленкович — переводчик (Севастополь);

Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);

Михаил Молчанов — переводчик (Тула);

Сергей Шикарев — литературный критик (Москва);

Жанна Пояркова — блогер, писательница (Санкт-Петербург);

Артем Киселик — блогер, литературный критик (Харьков).

Прочесть полное положение можно на сайте.

В первом сезоне победителем стал роман Кэтрин Валенте «Бессмертный».

Название премии дало существо из цикла романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», которое помогало героям понимать все языки обитаемой вселенной. В жюри и дальше будут входить ведущие российские переводчики, а также эксперты по фантастике.