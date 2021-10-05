Орк из «Властелина колец» был скопирован с Харви Вайнштейна

Элайджа Вуд, сыгравший Фродо во «Властелине колец», рассказал на подкасте, что одна из масок орков во «Властелине колец» была смоделирована с лица продюсера Харви Вайнштейна. Если точнее, он пересказал слова Шона Эстина, сыгравшего Сэма:

Недавно Шона Эстина спрашивали о первых впечатлениях от приезда в Новую Зеландию. Он там увидел одну из масок орков. А эта маска орка, я и сам это чётко помню, была сделана похожей на лицо Харви Вайнштейна, чтобы в некотором роде послать его к чёрту.

У Питера Джексона и команды «Властелина колец» действительно был зуб на Харви Вайнштейна: продюсер в 90-е выкупил права на экранизацию Толкина и собирался радикально «зарезать» картину, упихав весь сюжет в один фильм. Только благодаря вмешательству Джексона, который уговорил студию New Line Cinema перекупить права у Вайнштейна, мы получили те фильмы, которые стали классикой кино. Впрочем, нельзя сказать, что Джексон и Вайнштейн стали врагами — после завершения фильма они вполне мирно общались на светских мероприятиях. Так что маска орка могла быть скорее шуточной пасхалкой, а не «посылом к чёрту».

Элайджа не уточнил, какой именно орк был скопирован с Вайнштейна. Фанаты предполагают, что лучше всего по внешности подходит Готмог — воевода, командовавший осадой Минас-Тирита. Правда, в таком случае непонятно, почему именно его лицо первым делом увидели Вуд и Эстин: Готмог появляется не в первом фильме и вообще не пересекается с Фродо и Сэмом. Возможно, это была маска какого-нибудь второстепенного орка из «Братства кольца», которая могла даже не попасть на экраны.