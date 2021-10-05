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    Новости

    Орк из «Властелина колец» был скопирован с Харви Вайнштейна

    5 октября 2021
    05.10.2021
    855
    1 минута на чтение

    Элайджа Вуд, сыгравший Фродо во «Властелине колец», рассказал на подкасте, что одна из масок орков во «Властелине колец» была смоделирована с лица продюсера Харви Вайнштейна. Если точнее, он пересказал слова Шона Эстина, сыгравшего Сэма:

    Недавно Шона Эстина спрашивали о первых впечатлениях от приезда в Новую Зеландию. Он там увидел одну из масок орков. А эта маска орка, я и сам это чётко помню, была сделана похожей на лицо Харви Вайнштейна, чтобы в некотором роде послать его к чёрту.

    У Питера Джексона и команды «Властелина колец» действительно был зуб на Харви Вайнштейна: продюсер в 90-е выкупил права на экранизацию Толкина и собирался радикально «зарезать» картину, упихав весь сюжет в один фильм. Только благодаря вмешательству Джексона, который уговорил студию New Line Cinema перекупить права у Вайнштейна, мы получили те фильмы, которые стали классикой кино. Впрочем, нельзя сказать, что Джексон и Вайнштейн стали врагами — после завершения фильма они вполне мирно общались на светских мероприятиях. Так что маска орка могла быть скорее шуточной пасхалкой, а не «посылом к чёрту».

    Об этой истории у нас есть статья

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    Как Питер Джексон обхитрил Харви Вайнштейна, чтобы снять «Властелина колец»

     Дмитрий Кинский |  19.02.2021

    Выбрали основные детали из материала Polygon.

    Элайджа не уточнил, какой именно орк был скопирован с Вайнштейна. Фанаты предполагают, что лучше всего по внешности подходит Готмог — воевода, командовавший осадой Минас-Тирита. Правда, в таком случае непонятно, почему именно его лицо первым делом увидели Вуд и Эстин: Готмог появляется не в первом фильме и вообще не пересекается с Фродо и Сэмом. Возможно, это была маска какого-нибудь второстепенного орка из «Братства кольца», которая могла даже не попасть на экраны.

    Орк
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